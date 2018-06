Egyszerűsödik az online vonatjegy-vásárlás

Mától elérhető a mentett bankkártyával való fizetés lehetősége is a MÁV-START online jegyvásárlási rendszerében. Az OTP Mobil SimplePay nevű fizetési megoldására támaszkodó fejlesztésnek köszönhetően az elektronikus jegyváltás folyamata jelentősen egyszerűbb és gyorsabb lesz.

Az online jegyvásárlási rendszer, az e-Ticket gyors ütemű bővülése miatt döntött a vasúttársaság a további fejlesztések mellett. Az új fizetési megoldás az utasok számára a jelenleginél nagyobb kényelmet, a MÁV-START számára pedig nagyobb üzembiztonságot nyújt.

A SimplePay rendszerben a fizetéshez szükséges kártyaadatokat is rögzíteni lehet, így azokat nem kell minden vásárlásnál újra megadni, a korábban elmentett kártyaadatok egy gombnyomással kiválaszthatók a fizetéshez. Akár több bankkártya is elmenthető a fiókban, és a vásárlás végén csak ki kell választani a megfelelőt. A jegyvásárlási funkcióval kibővített Vonatinfó alkalmazás tesztelése során is bevált a mentett bankkártyával történő fizetési folyamat, amit hozzáillesztettek az e-Ticket rendszerhez is.

Online visszatérítés

A kártyaadatokat közvetlenül a fizetési szolgáltató tárolja szigorú biztonsági előírásoknak megfelelve. A MÁV-START a fizetési rendszerből nem ismer meg, és nem tárol semmilyen banki adatot, azokat továbbra is csak a fizetési szolgáltató és a számlavezető bank kezeli.

Ma már nem csak hagyományos módon, hanem online is lehet vonatjegyet venni Fotó: MTI

Az utas a jegyét továbbra is a vásárláskor kapott kóddal nyomtathatja ki a vasútállomásokon található automatákból, e-vonatjegy vásárlása esetén pedig akár okostelefonon, tableten vagy kinyomtatva is bemutathatja.

