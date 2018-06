Zöldborsó-nagyhatalomnak számítunk az EU-ban

Nagy lehetőségek rejlenek a zöldborsótermesztésben Magyarországon: a konzervipari felhasználásra szánt hüvelyes iránt nagy a kereslet, de fagyasztva és frissen is jól fogy a magyar borsó – írja keddi számában a Magyar Idők.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) jelentése szerint az Európai Unió belső piacán Magyarország számít a legnagyobb zöldborsókonzerv-exportőrnek: egy év alatt több mint 42 ezer tonnát szállítunk a közösség országaiba. Emellett a 27 tagállam közül az unión kívüli területekre is mi visszük ki a legtöbb konzervzöldborsót az EU-ból. Az elmúlt évben kissé visszaesett ugyan a kivitelünk, összesen 61,3 tonna került az exportpiacokra a hazai feldolgozóktól, idén azonban újra felfutóban van. Az év első negyedében 9 százalékkal, 14 300 tonnára nőtt az exportpiacokon eladott zöldborsókonzerv mennyisége az előző év hasonló időszakához képest.

A szállítógaratba kerül a beérkezett zöldborsó – képünk illusztráció (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

Mivel az embargó nem vonatkozik erre az árura, így továbbra is Oroszország számít a legnagyobb célpiacnak. Emellett Németországba, Olaszországba, a Baltikumba és Franciaországba is szállítanak zöldborsót a hazai konzervgyárak. Hasonló folyamat figyelhető meg a fagyasztott árunál is. Míg tavaly három százalékkal, 20 100 tonnára csökkent a kivitel, az idei első három hónapban ismét beindult az export. Az első negyedévben a kivitel 20 százalékkal, 5950 tonnára nőtt, miközben a behozatal 32 százalékkal, 498,1 tonnára csökkent 2017 azonos időszakához viszonyítva.

A magyarországi fagyasztott zöldborsó legnagyobb felvásárlói Németország, Olaszország, Románia, Görögország és Belgium voltak. A magyar piacra elsősorban Szerbiából és Lengyelországból kerül fagyasztott zöldborsó. A friss, piacra szánt áru mennyisége a feldolgozott termékek mellett elhanyagolható. Évről évre háromezer tonnányi friss zöldborsót szállítanak a külpiacokra a magyar gazdák, míg az import mindössze 190 tonnára tehető. A magyarországi friss zöldborsó legnagyobb felvásárlója tavaly Olaszország volt.