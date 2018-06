Még legalább egy évig maradnak a laza monetáris kondíciók elemzők szerint

Horváth András, a Takarékbank elemzője úgy vélte: szigorításra a jövő év közepéig nem kell számítani, akkor is először a nem-konvencionális eszközök visszavonása kezdődhet el, majd azt követheti az alapkamat lassú, fokozatos emelése 2020 közepétől. A tartósan laza magyar monetáris kondíciókat a nemzetközi környezet egyre kevésbé támogatja – fűzte hozzá.

Rámutatott: bár a gyenge inflációs nyomás miatt a Fed lassú ütemben folytathatja a kamatemeléseket, míg idén decemberig folytatódik az Európai Központi Bank (EKB) eszközvásárlási programja havi 15 milliárd euró összeggel, kamatemelésre pedig 2019 második feléig nem lehet számítani. Ezalatt pedig a hazai kockázati felárak is tovább szűkülhetnek a külső sérülékenység érdemi csökkenésének köszönhetően – mutatott rá a Takarékbank elemzője.

Jobbágy Sándor, a CIB elemzője is úgy ítélte meg: a laza monetáris kondíciók normalizálása legkorábban 2019-ben kezdődhet el.

Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője szerint „meg kell barátkozni” a 318-325 forint/eurós sávval, a hosszabb távú technikai kép alapján egyelőre nem várható, hogy tartósan vissza tudna térni a jegyzés a korábbi kereskedési tartományokba. Nem zárható ki, hogy a következő időszakban tovább gyengül a forint, akár a 330-as szintet is elérheti – tette hozzá.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank Hungary Zrt. makrogazdasági elemzője is azt emelte ki, hogy az inflációs cél fenntartható elérését továbbra is csak 2019 közepére várja a jegybank, és az olajárak emelkedése csak átmenetileg gyorsítja az inflációt és másodkörös inflációs hatásokra nem számítanak. A laza monetáris politika folytatására továbbra is lehetőséget nyújt, hogy az EKB múlt csütörtöki ülése után azt az üzenetet közvetítette, hogy a következő 12 hónapban nem emeli a kamatokat.

Ez azt sugallja, hogy a hazai monetáris politika is még körülbelül egy évig tartaná a monetáris kondíciókat. A jegybank azt is jelezte, hogy a laza monetáris kondíciókat nem a teljes 5-8 negyedéves időhorizonton, hanem rövidebb ideig tarthatják fenn, ami az óvatosság irányába tett fontos lépés.

Úgy vélte: az MNB továbbra sem tart komolyabb inflációs veszélytől, ugyanakkor figyeli a tőkepiaci folyamatokat, és döntéseinek meghozatala során elsősorban az Európai Központi Bank monetáris politikájára koncentrál.