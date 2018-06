Az új irodaházak felnyomják az ingatlanárakat

Két év alatt 25-30 százalékot nőtt a legfontosabb magyarországi irodanegyed, a Váci út körzetében található lakások átlagára. Az Árpád híd pesti lábához közeli lakásoknál ennek duplája, ötven százalékot meghaladó volt a drágulás, így nem csoda, hogy ott van a legtöbb befektető is – derül ki az Otthontérkép elemzéséből.

Az Otthontérkép most tavasszal elsőként mérte fel, hogy milyen összefüggés van az irodaházak megjelenése és a lakásárak között. Kiderült, hogy nem panaszkodhatnak a jó állapotú, a felújított vagy az újszerű lakások tulajdonosai az ország legnagyobb irodanegyedében: az általános lakáspiaci boom mellett lakásuk az által is ütemesen drágul, hogy közelükben egymás után épülnek a modern irodaházak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltató egységek.

A jól eltalált irodakomplexumok, részben a bennük kialakított szolgáltatások, üzletek és az épületek közötti rendezett zöld övezetek miatt közvetve felértékelik a lakóingatlanokat. A legjobb példa erre a Váci út középső szakasza, benne az Árpád híd pesti lábának környéke. Itt két év alatt 57-60 százalékot mentek fel a kínálati árak. Az Otthontérkép szerint itt plusz erőt adott az áraknak, hogy megjelentek azok a befektetők, akik az irodaházakban dolgozó potenciális bérlőkre számítva sorra vásárolják fel főleg a kisebb lakásokat.

„A nálunk feladott hirdetésekből is egyértelmű, hogy az Árpád híd pesti lábánál felépült vagy épülő irodakomplexumok közvetlen közelében is dinamikus a drágulás.” – tájékoztatott Mester Nándor, az Otthonterkep.hu-t is üzemeltető Otthontérkép Csoport vezető elemzője. A szakértő érdekesnek és fontosnak nevezte, hogy a hirdetők fel is tüntetik, hogy modern irodaházak lesznek itt. Például a szomszédos Süllő utcában egy frissen felújított garzont kínáló eladó a „környék látványos fejlődését” emelte ki. Ugyanebben az utcában egy földszinti, nagy belmagasságú lakás tulajdonosa pedig azt írta, hogy „modern lesz a környék és ez felértékeli a lakást”.

Élhetőbbé teszik a környéket a szolgáltatók

Már a jelenlegi fejlesztések is jól mutatják, hogy a negyedben épülő új irodakomplexumok nem csak a lakásárak növekedésére, hanem a környéken lakók életminőségére is hatással vannak. Az Árpád híd lábánál épülő városléptékű Agora Budapest projekt például zöld felületekkel, tágas közösségi terekkel, valamint a környező utcák felújításával, és új kerékpár sávok kialakításával is élhetőbbé teszi a környéket.

Az elemző utalt rá, hogy ennél a fejlesztésnél nemcsak a környezet szépül meg. Az épületekben igénybe vehető szolgáltatások a környékbeli lakók igényeit is kiszolgálják: a tervek szerint csaknem harminc üzlet nyílik majd itt, amelyek között éttermek, kávézók drogéria, szupermarket, konditerem, egészségügyi központ, tisztító, virágbolt, és még számos más szolgáltatás lesz megtalálható.

