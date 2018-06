Jobb osztályzat küszöbén Magyarország

A világgazdaságban várható három százalék feletti növekedésnél gyorsabban, négy százalékkal növekedhet 2018-ban a magyar és a régiós GDP – derült ki a Coface hitelbiztosító konferenciáján. A magyar gazdaság kilátásai kedvezőek, s ha a várható jelentős gazdasági növekedés mellett sikerül tovább mérsékelni a kockázatokat az üzleti szférában, akkor a Coface újból jobb osztályzatot adhat Magyarországnak.

Erőteljes növekedést vár a magyar gazdaságtól a Coface hitelbiztosító. A tavalyi négyszázalékos növekedés után a Coface 2018-ban is négyszázalékos GDP-növekedést vár Magyarországon, és a kelet-közép-európai régióban is hasonló lehet a bővülés. A világgazdaságban ennél lassabb, valamivel 3,2 százalék feletti emelkedésre számítanak – derül ki a Coface hitelbiztosító budapesti V. Országkockázati Konferenciáján.

Növekedés, protekcionizmus, technológia

A háztartási fogyasztás járul hozzá a magyar és a régiós gazdaságok fejlődéséhez – fejtette ki Grzegorz Sielewicz, a Coface kelet-közép-európai vezető elemzője. Rámutatott azonban arra is, hogy a bérek jelentős emelkedésével a hatékonyság javulásának lépést kell tartania a régiós országokban a kiegyensúlyozott növekedés érdekében. Az elemző a globális gazdasági kockázatok között említette, hogy a protekcionista intézkedések negatív hatással vannak az üzleti bizalom alakulására és a gazdaság teljesítményére.

Az iparon belül hangsúlyosabbá kell tenni az egészségügyhöz köthető szektorokat

A rendezvényen Declan Daly, a Coface kelet-közép-európai régióért felelős vezetője arról beszélt, hogy a kedvező világgazdasági kilátások, valamint a gazdasági kihívások mellett a politikai kockázatokkal is számolni kell. „Figyelni kell a technológiai kockázatokra is, például arra, hogy régi munkahelyek tűnhetnek el, és teljesen új munkák jelenhetnek meg. Ezt is kezelni kell hitelkockázati szempontból” – emelte ki Declan Daly.

Főbb célok: innováció, kkv-k erősítése

A Coface szerint a magyar gazdaság egyik komoly kihívása, hogy alacsony szintű az innováció, de ezen a téren változást tervez a kormány. Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkára ugyanis azt hangsúlyozta, hogy az innovációnak kiemelt szerepe lesz a gazdaságon belül. Az ipar innovativitása, az ehhez szükséges tudás és kompetencia, valamint a kutatás-fejlesztés megjelenése kulcsfontosságú.

