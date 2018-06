Budapesten álmodták meg a jövő hotelszobáját

Véget ért az első hazai, szállodaipari Hackathon verseny, amelyen 17 csapat vett részt a világ több, mint tíz országából. A budapesti versenyen a csapatoknak öt percük volt arra, hogy a zsűri előtt ismertessék digitális megoldásaikat és elképzeléseiket a jövő szállodaszobájáról.

Az AccorHotels nemzetközi szállodaipari Hackathon versenyét második alkalommal rendezték meg a közép-kelet-európai régióban, ezúttal Budapesten a Novotel City szállodában június 8-tól 10-ig. A versenyen összesen 86-an vettek részt, 17 csapatot alkotva. A versenyzőknek 48 órája volt, hogy kidolgozzanak egy új, átütő, elsősorban digitális megközelítést arra, hogyan növelhető a vendégélmény a jövő szállodaszobáiban.

A versenyzők közül sokan érkeztek a régióból, így magyar, szerb, bolgár, szlovák, osztrák és orosz résztvevője is volt az eseménynek, de új-zélandi, mexikói és dél-amerikai is volt a csapattagok között. A csapatok a verseny végén rövid, ötperces prezentációkban mutatták be a kétnapos munkájuk eredményét az öttagú zsűrinek, akik között jelen volt az AccorHotels magyarországi vezérigazgatója, és egyben a Kelet-Európai régió értékesítési, disztribúciós, marketing, revenue management és loyalty területekért felelős alelnöke, Luc Gesvret; a kelet-európai régió digitális projektjeiért felelős vezető, Jean-Yves Besnard; a NUMA Moscow alapítója, Yannick Tranchier; a Global Startup Awards vállalati kapcsolatokért felelős vezetője, Ricardo Maia; valamint a LogMeIn és a Microsoft képviseletében Takács Péter.

