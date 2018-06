Diákmunka: biztosítás nélkül kockázatos dolgozni

A nyári munkára készülő diákoknak van most a legnagyobb szükségük a biztosításra – hívja fel a figyelmet a CLB biztosítási alkusz cég annak kapcsán, hogy a munkaerőhiány miatt ezekben a hónapokban szinte minden területen a fiataloktól remélik a megoldást. Ebből akár baj is lehet – figyelmeztet a CLB. Legalábbis akkor, ha a diákok az egyre több pénz reményében „ész nélkül” bármibe belevágnak. Főleg külföldön.

Az egekig felértékelődött a diákmunka, szinte nincs olyan szakterület, ahol ne fogadnák örömmel, sőt ne várnák repesve a fiatalokat. Az építkezéstől kezdve szinte mindenhol mesésnek tűnő fizetést ígérnek a fiataloknak. Félő, hogy a jó pénz reményében sokan felelőtlenül belevágnak olyasmibe is, ami esetleg meghaladja a fizikai erejüket, állóképességüket – hívja fel a figyelmet a jelenség veszélyeire a CLB biztosítási alkusz cég.

Nehéz fizikai munka, balesetveszély

A diákok iránti igény miatt felfokozott hangulatban viszont szó sem esik egy fontos dologról, nevezetesen arról, hogy éppen ebben az időszakban mennyire fontos egy jó biztosítás, hiszen – sajnos – a diákmunka gyakran sérülésekkel jár – magyarázza Németh Péter, a CLB kommunikációs és online értékesítési igazgatója. Tapasztalatlanok, esetleg figyelmetlenek és természetesen gyakorlatlanok a diákmunkások, pedig idén vélhetően minden eddiginél többen szegődnek majd el, akár nehéz fizikai munkára is, mert ez utóbbiért még az egyébként is jelentősen felkúszott óradíjaknál is többet adnak.

Minden második magyar biztosítás nélkül utazik el külföldi munkára is

Fotó: MTI

A fiatalok nagy többsége külföldre szerződne el a nyárra – olvasható egyre több közvélemény-kutatásban. Félő azonban, hogy rájuk is igaz az általános megállapítás: minden második magyar biztosítás nélkül utazik. Márpedig a külföldi idénymunkára készülőknek, még a diákmunkásoknak is kiemelten fontos utasbiztosítást kötni – figyelmeztet a CLB szakértője. Rájuk ugyanis a néhány hetes munka során legalább annyi – ha nem több – veszély leselkedik, mint a turistákra. Ezért a külföldi és a belföldi munkára készülőknek is be kell jelenteniük a biztosítójuknál, amikor szerződést kötnek, hogy dolgozni fognak.

