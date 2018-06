Elérkezett a biztonságos személyi kölcsönök kora

Jelentős az emelkedés a személyi kölcsönök piacán: új hitelek összege – az év első négy hónapjában – 128,5 milliárd forintra rúgott, ami 58 százalékos növekedést jelent. A BankRáció.hu összeállítása szerint kedvező, hogy az új személyi kölcsönök többsége, mintegy 73 százaléka több mint egy évig fix törlesztőrészletű, mivel azok kiszámíthatóbbak, mint a változó kamatozású társaik. A piacon jelentősek az eltérések: a 1,5 millió forintos 5 évig fix törlesztőrészletű személyi kölcsönök között havonta akár több mint tízezer forint különbség is lehet.

Régóta meredek emelkedőn van a személyi kölcsönök piaca és az idei év is bővüléssel indult. A személyi kölcsönök népszerűsége többek között azzal magyarázható, hogy részben átvették a korábban népszerű szabad felhasználású jelzáloghitelek szerepét.

Egyrészt, mert a személyi kölcsönök kamata jelentősen csökkent, másrészt sokkal egyszerűbben igényelhetők, mint a jelzáloghitelek, ráadásul a hitelfelvételi költségek is alacsonyabbak a személyi kölcsönök esetében, mert nincs értékbecslés, közjegyzői okirat vagy jelzálogjog-bejegyzés – tájékoztatott a BankRáció.hu.

Lakáshitelek, személyi kölcsönök

Közölték, az év első négy hónapjában 12,8,5 milliárd forint értékben kötöttek új személyikölcsön-szerződéseket a bankok, ez pedig éves összevetésben 58 százalékos emelkedést jelent. Fontos az is, hogy a növekedés mellett a kiszámítható törlesztőrészletet biztosító, több mint egy évig fix törlesztőrészletű személyi kölcsönök többségben voltak.

A több mint 1 évig fix törlesztőrészletű személyi kölcsönök összege meghaladta a 93 milliárd forintot, így tehát az új kölcsönökön belül 73 százalékos volt az arányuk. A legalább 1 évre, vagy maximum 5 évre fix törlesztőrészletet garantáló személyi kölcsönök aránya pedig 27 százalékos volt.

Érdemes minél több bank ajánlatát végignézni, mert ezzel akár félmillió forintot is spórolhatnak a hitelfelvevők

Shutterstock fotó

Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője közölte: a lakáshiteleknél látható tendencia érvényes a személyi kölcsönök piacára is. Azaz utóbbin is a kiszámítható törlesztőrészletet nyújtó fix kamatozású kölcsönök kerültek többségbe. A fix kamatozású hitelek előnye, hogy a kamatrögzítés időszakában ugyanannyi lesz a törlesztőrészlet, még akkor is, ha közben változik a kamatkörnyezet.

Éppen ezért, egy esetleges kamatemelkedés esetén a változó kamatozású személyi kölcsönök törlesztőrészlete emelkedhet, a fix kamatozásúaké azonban nem. Hozzátette, a személyi kölcsönöknél a 3-5 év a jellemző futamidő, érdemes a teljes időszakra fixálni a kamatot, mert csak ebben az esetben mehetnek biztosra a hitelfelvevők.

