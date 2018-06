Kiszámíthatatlan a vámháború hatása Magyarországra

Szakértők szerint a kereskedelmi háború hatása Magyarországra főleg a német termékláncokon keresztül jut el. Ám ha eszkalálódik a helyzet, a járműiparon túl kiterjedhet a hatása az élelmiszerekre is, bár ez egyelőre kiszámíthatatlan. Minden évben tervez tartalékot a költségvetésben a Pénzügyminisztérium, aminek az értékét most megemelték 50 százalékkal, épp az ilyen helyzetek orvoslására, így Magyarországnak van mozgástere.

Az Egyesült Államok bejelentette: nem ad további mentességet az Európai Uniónak az acél és alumínium importjára kiszabott 25, illetve tízszázalékos védővámok hatálya alól. Az Európai Bizottság a WTO-hoz fordult az amerikai védővámok miatt, illetve még korábban vizsgálatot indított annak felderítésére, szükségesek-e intézkedések annak érdekében, hogy megvédjék az unió piacát az amerikai lépés nyomán nagy mennyiségben átirányított acéltól és alumíniumtól.

Az EU pedig azt közölte: már júliusban hatályba lépteti válaszintézkedéseit az importált acélra és alumíniumra kivetett amerikai védővámokra. A tervezett lépések keretében első körben mintegy 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékkel szemben vezetnek be 25 százalékos importvámot.

MTI/EPA

Választási ígéret volt

Csath Magdolna közgazdász a Híradó.hu-nak elmondta: az EU vezetőinek legfrissebb nyilatkozatai arról tanúskodnak: bíznak abban, hogy meg tudják győzni Donald Trumpot arról: ezek az intézkedések hosszú távon Amerikának sem jók, egyebek közt visszafogják a gazdasági növekedést.

„Leegyszerűsítve a dolgot – fogalmazott –, Trump csak a választási ígéretét akarja betartani. Azt, hogy az amerikai munkásembereknek megőrzi a munkahelyeit. Az acéliparban, egyszerű gépiparban ugyanis az olcsó importtermékek learatták a piacot, s főleg a déli államokban nagy munkanélküliséget okoztak. Emiatt tette ezt az ígéretet. Azt nem tudom, meg tudják-e győzni az Egyesült Államok elnökét arról, hogy hosszú távon ez Amerikának sem jó, bár bizonyos kérdésekben már mutatott rugalmasságot” – emlékeztetett.

Arra a kérdésre, milyen következményei lehetnek a magyar gazdaságra annak, ha mégsem sikerül meggyőzni Donald Trumpot, Csath Magdolna azt válaszolta: Magyarországnak rövid távon mindenképp gondot fog okozni. Ugyanis sok külföldi befektető van hazánkban.

Legnagyobb súllyal a német autó- és alkatrészgyártó vállalatok, amelyeknek az acél és alumínium importjára kiszabott 25, illetve tízszázalékos védővámok olyan pluszköltségeket jelentenek, amelyek ellensúlyozására vagy költséget kell csökkenteniük, vagy elbocsátásokra kényszerülnek, hiszen a profitot továbbra is meg akarják termelni. Ráadásul a pluszköltségek miatt sokkal nehezebb lesz eladniuk termékeiket a piacon.

Van mozgástér

Csath Magdolna kifejtette: a bevezetendő intézkedések nemcsak a magyar, de az összes EU-tagállam munkavállalóira kedvezőtlen hatással lesznek. Ráadásul – fejtette ki a közgazdász – a nukleáris megállapodásból is kilép Amerika, aminek nyomán az unió és Irán elkezdett üzleteket kötni. S ha Trump az európai tagállamok és Irán közti üzleteket is büntetni tervezi, az is bénító hatással lehet az Európai Unióra, azaz ránk is. Valamint arról mit sem tudni, ezt hogyan, milyen módon tenné Amerika, ami további bizonytalanságot okoz – mutatott rá.

Minden évben tervez tartalékot a költségvetésben a Pénzügyminisztérium. Most ennek az értékét 50 százalékkal megemelte, épp az ilyen helyzetek orvoslására – közölte. Hozzátette, emellett Magyarországnak van egy kis mozgástere: prosperálnak ugyanis erősödő magyar vállalatok, amelyek át tudják venni a külföldi cégek szerepét. Így pedig csökken az ország kitettsége, külső sérülékenysége.

Eszkalálódhat a helyzet

Számos kereskedelmi háború zajlott már Európa és az Egyesült Államok között. Sőt, olyan is volt, amely évtizedekig elhúzódott. Több amerikai elnök is vezetett be különféle védővámokat. S ugyan minden ügy más, egy közös ismérvük mégiscsak van: mind kimutatható, súlyos veszteségeket okozott – fogalmazott a Híradó.hu-nak Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Hozzátette: a védővámok hatására nyilvánvalóan nem szűnik meg a kereskedés az Egyesült Államok és az EU, illetve tagállamai között, csak csökken a volumene. A magas védővámok miatt kevésbé lesz versenyképes az ágazat. A kereskedelmi háború hatása Magyarországra főleg a német termékláncokon keresztül jut el. Ám ha eszkalálódik a helyzet, a járműiparon túl kiterjedhet a hatása az élelmiszerekre is. Bár ez egyelőre kiszámíthatatlan – mondta.

A szakember szerint az intézkedések közvetett hatásait is kell nézni, azt, hogy a franciák, osztrákok, németek mennyire lesznek kiszorítva az amerikai piacról, s mekkora az a termékhányad, amelynek új piacot kell keresni. Gálik Zoltán végezetül úgy fogalmazott: a kereskedelmi háború egyúttal politikai erődemonstráció, illetve az amerikai választási program választói bázisának erősítése is. Kérdés, hogy ettől a valóságban mennyire erősödhet Amerika gazdasága és belső piaca.