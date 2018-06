Új szabályozás, régi tartalom – garantált a nyaralók biztonsága

Akik most fizetik be nyári utazásuk előlegét valamelyik utazási irodában, júliustól nagyobb biztonsággal számíthatnak arra, hogy az utazásszervező fizetésképtelensége esetén is viszontlátják a pénzüket. Pedig a vagyoni biztosíték rendszere már nem újkeletű dolog.

Július elsejétől a jelenlegi vagyoni biztosítékrendszer két pillérre bomlik. Az első pillér az előlegekre, részletfizetésekre vonatkozik, ezeket visszatérítik az utazóknak, a második pillér a kényszerű kint tartózkodásra, valamint a kint ragadt utasok hazaszállítására ad garanciát – mondta Schmidt Huba, a Mabisz utasbiztosítási bizottságának alelnöke az M1 műsorában.



A szigorítás a turistákat védi

Az Eurotours 2004-es, az 5 Kontinens 2009-es, a Best Reisen 2013-as, a Green Travel, majd a Green Holidays 2017-es csődje nagy figyelmet kapott. Sokan maradtak külföldön – egyedül a Best Reisen esetében megközelítőleg 800-an, – és olykor csak kalandos körülmények között jutottak haza a nyaralók, akik pedig még el sem utaztak, gyakran búcsút mondhattak befizetett előlegeiknek.

Mint azt Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége marketing és kommunikációs bizottságának tagja kifejtette, az elmúlt év eseményeihez, illetve a nagyobb utazási irodák csődjéhez van jellemzően köze a szigorításnak, konkrétan az egyik vonatkozó kormányrendeletben a kauciós biztosítással kapcsolatos, valamint a vagyoni felelősségbiztosítással kapcsolatos szigorítás visszavezethető erre, így gyakorlatilag az utasok még nagyobb védelemben lesznek.

Nem volt fedezet az előlegek visszafizetésére

Azért kellett a változtatás, mert az előző vagyoni biztosítékrendszer az egy fedezetben kezelte a hazahozatalra vonatkozó részt az előlegek visszafizetésére vonatkozó résszel.

Ebből adódóan a hazahozatal volt az elsődleges szempont az esetek többségében – magyarázta Schmidt Huba – éppen azért, hogy ne ragadjon külföldön utas, és ami megmaradt az adott limitből, az adott biztosítékból, ezt lehetett szétosztani a befizetett előlegekre, ám azonban ez nem mindig bizonyult elegendőnek a befizetett előlegek teljes visszafizetésére.

Az utazásszervezők ezt a biztosítékot az ügyfelek javára kötik, ez azonban nem egyenértékű az utasbiztosítással, nem váltja ki azt, már csak azért sem, mert a vagyoni biztosíték, illetve a hazaszállításra vonatkozó fedezet kifejezetten az utazásszervezőre vonatkozik, őt terheli, nem az utazót, az iroda fizetésképtelenségének esetén lép érvénybe. Az utazót ért vagyoni eredetű kár fedezésére sem szolgál – nyomatékosítja a szakember.

Ha szükség van rá, akkor az ügyintézést az utazási iroda biztosítója intézi, tehát az utazóknak fel kell venni a biztosítóval a kapcsolatot, amely ezután megállapítja a kárt, valamint elindítja a hazautaztatás folyamatát.

Arra is felhívta a figyelmet a szakértő, hogy az utazó biztonságának ilyen formában történő garantálása nem mentesíti az utazót az elővigyázatosság alól, így érdemes az utazási irodáknak utánanézni továbbra is, annak is, hogy egyáltalán jogszerűen folytatják-e a tevékenységüket vagy sem. Az is fontos, hogy az utazáskor megkötött szerződés teljes átolvasására mindig legyen elég idő. Hiszen a pihenés nyugalmáért az utazó is tehet.