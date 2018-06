Egyszerűsítés és versenyképesség az adózásban

A szabályok megalkotásakor és alkalmazásakor is partnernek tekintünk minden jogkövető, tisztességes adózót – hazait és külföldit egyaránt. Az egyszerűsítésnek érezhetőnek kell lennie az adók számában, a kedvezményrendszer és a részletszabályok racionalizálásában is – mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár Budapesten, a Nemzetközi Adókonferencián.

A versenyképesség növelését szolgálta az adórendszer elmúlt években megvalósított átalakítása, vagyis a jövedelmek, illetve az élőmunka közterheinek csökkentése, illetve az adóbeszedés hatékonyságának növelése. Ezt az utat folytatni kell – emelte ki Izer Norbert. Az államtitkár hozzátette: ezért az elkövetkezendő években is kiemelt cél a munkát terhelő adók és a vállalkozások közterhének további csökkentése, valamint az adórendszer még inkább foglalkoztatás- és vállalkozásbaráttá tétele.

A fenntartható és versenyképes adózási környezet csak úgy biztosítható, ha a kormány a jogkövető adózók védelmét garantálja, és a jogalkotás folyamatába az adózási szakemberek mellett őket is bevonja – mondta Izer Norbert.

Kitért arra is, hogy a kormány feketegazdaság elleni intézkedései nemzetközi szinten is követendő például szolgálnak. A jövőben a már meglévő eszközök, mint például az online pénztárgép vagy az ekáer kihasználtságát – többek közt a hatékonyabb adatfelhasználással – még érdemes fokozni. Három héten belül az online számlázással bővül a kormány gazdaságfehérítési repertoárja, amely nemcsak az államkassza bevételét növeli, hanem tehermentesíti a vállalkozásokat is.

Izer Norbert szerint globális megoldás kell, hogy a digitális vállalkozások is kivegyék részüket az arányos közteherviselésből

(Fotó: MTI)

Így az összesítő jelentés alól mentesül a számla kiállítója, sőt az érintettek az elektronikus számla megőrzését, archiválást is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra bízhatják – hangsúlyozta Izer Norbert, és hozzátette, hogy az egyszerűsítés azonban nemcsak a bevalláskitöltést érinti majd. A kormány egyik legfőbb célja az adózás egyszerűsítése, amely az átláthatóbb, a könnyen értelmezhető szabályozáson túl, jelentősen csökkenti majd a vállalkozások adminisztrációra fordított idejét is.

Az államtitkár szerint az adópolitika egyik legnagyobb kihívása napjainkban a nagyvállalatok, illetve digitális cégek adóelkerülési gyakorlatának visszaszorítása. A digitális térben sem működhet úgy egyetlen óriáscég sem, hogy ahol nyereséget termel, ott nem adózik. Magyarország megtesz minden szükséges lépést, hogy globális megoldás születhessen, és a digitális vállalkozások is kivegyék részüket az arányos közteherviselésből.