Erősen kezdte az évet a magyar gazdaság

A magyar gazdaság erősen kezdte az évet, az első negyedévben 4,7 százalékkal növekedett a kibocsátás a kiigazított adatok szerint, így tartható a kormány éves 4 százalék feletti növekedési terve – értékelte a frissen megjelent GDP-adatokat Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

A növekedés elemzését két oldalról, termelési és felhasználói oldalról vizsgálhatjuk – mondta Regős Gábor. Előbbinél az építőipar és a szolgáltatások bővülését emelte ki. Előbbi 22,5 százalékkal nőtt, míg a szolgáltatásokban a hozzáadott érték 4,9 százalékkal emelkedett.

A kereskedelemben, szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban a bővülés 8,2 százalékos volt,míg az iparban a hozzáadott érték növekedése a tavalyi 3,9 százalékosról 2 százalékosra lassult.



A felhasználási oldalon nagyot emelkedtek a bruttó állóeszköz-felhalmozások mind a magánszféra, mind az uniós forrásokból finanszírozott beruházásoknál, összesen 17,1 százalékkal. A háztartások fogyasztási kiadásai 5,9 százalékkal emelkedtek az inflációt meghaladó dinamikusan növekvő béremelkedésnek köszönhetően.

Londoni elemzők szerint az amerikai importvámok indokolttá teszik az euróövezeti gazdaságok növekedésére adott előrejelzések gyengítését. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az amerikai vámintézkedések közvetlenül nem érintik Magyarországot, csak közvetetten az európai gazdaságokon, például Németországon keresztül. „Ha az importvámokat az autóiparra is kiterjesztik, akkor lehet egy komolyabb kereskedelmi háborúról beszélni” – tette hozzá.

A jövő évi büdzséről elmondta, hogy a kormány 4 százalékos növekedési terve megvalósulhat. A költségvetés a korábbi évekhez képest kissé szigorúbb lesz, 1,8 százalékos hiánnyal számol a kabinet.

A költségvetési tartalék megemeléséről elmondta, hogy az felhasználható rendkívüli eseményekre, vagy ha a vártnál kisebb növekedést mutat a gazdaság.

Az uniós költségvetési források esetleges csökkentésének költségvetési hatásairól elmondta, hogy az majd csak 2021 után, a ciklus elindítása után lesz hatással, de inkább 2023-at követően, amikor a tényleges forráslehívás megkezdődik.

A kormány 2014-ben is hasonló csatákat vívott – mondta. Az európai bizottsági előterjesztés a 2014-2020-as uniós költségvetés esetén 30 százalékos forráscsökkenést vetített előre, míg a végleges változatban az uniós pénzek összege tíz százalékkal csökkent. Most is hasonlóra lehet számítani, a bizottság előterjesztése után lehet majd elmozdulni a konszenzus irányába.