Szárnyal a kiskereskedelmi forgalom

Az év első négy hónapjában 6,9 százalékkal nőtt a naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi forgalom, a kiigazítatlan adat is 6,8 százalékos növekedést mutat. A változatlan áron számolt kiskereskedelmi forgalom áprilisban 4,3 százalékkal, a naptárhatástól megtisztítva – főként a húsvéthatás miatt – 6,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit az első negyedévi 7,8, illetve 7,3 százalékos növekedés után – hozta nyilvánosságra első becslését alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Közölték, áprilisban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 2,6, százalékosra lassult a forgalom növekedési üteme az első negyedévi 5,4 és a márciusi 7,7 százalékról. A nem élelmiszerjellegű cikkeket forgalmazó iparcikk üzletekben az első negyedév 9,5 százalékos átlagával lépést tartva 9,2 százalékos volt az eladások növekedése, nagyobb a márciusi 7,4 százalékosnál. Az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,6 százalékosra emelkedett növekedés üteme az első negyedévi 7,5 és a márciusi 5,1 százalékról.

Az első négyhavi 6,9 százalékos növekedésen belül az élelmiszerforgalom 4,6, az iparcikkek eladása 9,4 százalékkal nőtt, az üzemanyag fogyasztás 7,9 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

Lassuló kiskereskedelem

Jelentősen, 4,3 százalékra lassult a kiskereskedelmi forgalom éves növekedési ütem áprilisban a márciusi 8,7 százalék után döntően annak hatására, hogy az eladásokat felpörgették a márciusra eső húsvéti ünnepek. Az idén folytatódó, jelentős, 7,5 százalékhoz közeli reálbér növekedés, a márciusban 16 éves csúcsra ugró – és azóta is a közelében tartózkodó – fogyasztói bizalom, a háztartások pénzügyi vagyonának meredek növekedése miatt a következő hónapokban fennmaradhat a kiskereskedelmi forgalom dinamikus bővülése, amely azonban az év második felében a magasabb bázis miatt már lassulhat. Így a tavalyi összességében 5,3 százalékos növekedést az idén gyorsabb ütemű, 5,7 százalékos növekedés követhet – kommentálta a KSH adatait Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője.

Az elemző szerint a kiskereskedelemnek további lökést adhat az új lakások idén várható átadási hulláma is. A háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedésre lehet számítani, amint azt a frissen megjelenő részletes GDP adatok is tükrözik.

A kiskereskedelem gyorsulása összhangban van azon várakozásunkkal, hogy idén a tavalyit meghaladó lehet a GDP növekedése, így idén 4,6 százalékos, vagy akár annál gyorsabb GDP növekedésre számítunk. A minden ágazatban jelentkező munkaerőhiány miatt a bérek növekedési üteme meghaladhatja a várakozásokat, ami a fogyasztás, valamint a kiskereskedelmi forgalom még gyorsabb növekedését eredményezheti, így a GDP növekedése is meghaladhatja a várakozásokat. 2015 átlagához képest 15,4%-kal, 2010-hez képest pedig 26,9 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi forgalom.

Folyamatos bővülés

A kiskereskedelmi forgalom már 58 hónapja folyamatosan bővül – mondta Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataira reagálva. Megjegyezte, hogy az áprilisi adatok szerint mindhárom árukategóriában – élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, a nem élelmiszer-kiskereskedelem, az üzemanyag-kiskereskedelem – jelentős volt a forgalom növekedése.

Pomázi Gyula kiemelte, a következő időszakban is a kiskereskedelmi forgalom bővítésére számítanak, hiszen a hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően folyamatosan nő a háztartások jövedelme.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője elmondta: éves szinten 6 százalékkal emelkedett a forgalom naptárhatással igazított volumene, ami elmaradt az általuk várt 7,5 százaléktól. Ennek a legfontosabb oka az volt, hogy az élelmiszer-eladások lassultak, éves szinten 2,6 százalékra a március 7,4 százalékról. Ugyanakkor a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,2 százalékra, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 8,6 százalékra gyorsult az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Mindez azt jelenti, hogy a forgalom az elkövetkező hónapokban továbbra is erős maradhat.