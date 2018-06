Teljesen átalakul az ingatlanpiac

Belépett a magyar ingatlanpiacra is a nemzetközi szinten egyre nagyobb teret nyerő digitalizációs forradalom: a property technology alapvető változásokat hozhat – derült ki az első közép-európai proptech konferencián. A kormányzat is nyomon követi ennek az új iparágnak a sorsát, és az ingatlanszektorban tapasztalható munkaerőhiány csökkenéséért is lépéseket tesz. Az iparági szövetségen, az IVSZ-en belül megalakult a PropTech munkacsoport, amely ágazati stratégiát dolgoz ki az ingatlanszektor digitalizációja érdekében.

Elkezdődött az ingatlanpiac digitális alapokra támaszkodó átalakulása. A szektoron belül megjelenő property technology, azaz a proptech iparág a jövőben gyökeresen átalakítja az emberek otthonait, munkahelyeit – derült ki az Ingatlan.com és HWSW.hu által szervezett első közép-európai PropTech konferencián. Major Gábor, az IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért főtitkára elmondta, hogy a digitalizációt nem lehet megúszni vagy fél gőzzel csinálni az ingatlanszektorban sem: ha valaki a régi világban marad, akkor folyamatosan lemorzsolódik a globális versenyben. Major Gábor bejelentette, hogy IT-szektorban érdekelt vállalkozások és ingatlanpiaci szereplők részvételével megalakult az IVSZ PropTech munkacsoportja, amelynek célja egy digitális ágazati cselekvési terv alapjainak lerakása.

Így küzd az állam a munkaerőhiány ellen

Pomázi Gyula iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár elmondta: a digitális szemlélet elterjedése mellett a kormányzat lépéseket tesz az ingatlanpiacon és az építőiparban tapasztalható munkaerőhiány leküzdése ellen is. A munkaerőhiány felszámolása érdekében a kormányzat meghallgatja az iparági szereplők igényeit, támogatja a rövidebb időtartamú, munkahelyi képzéseket és vállalatközi együttműködéseket, a felsőoktatással együttműködve pedig szorgalmazza a vállalatok duális szakképzésben való részvételét” – fogalmazott az innovációs és technológiai minisztérium helyettes államtitkára.

