Sokat hoznak a költségvetésnek a forgalmi-fogyasztási típusú adók

Hatodik alkalommal jelenik meg a Mazars Közép- és Kelet-Európa országainak aktuális adózási összefoglalója, a Mazars Közép- és Kelet-európai Adóbrosúra. A részt vevő országok listája a tavalyi 19-ről 22-re bővült: az idei kiadásban a régiós országok mellett, illetve Oroszországon, Ukrajnán és balti országokon kívül új belépőként Bulgária, Koszovó és Németország is szerepel. A kiadvány célja, hogy a befektetők számára lehetővé tegye az alapvető versenyképességi tényezők összehasonlítását.

Forgalmi adózás

Az elmúlt évek konjunktúrájának köszönhetően az államháztartás egyenlege a legtöbb közép-kelet-európai országban javult, a fogyasztás pedig növekedésnek indult. A kormányzatok erre próbálnak építeni, amikor a költségvetési bevételek tervezésekor egyre nagyobb szerepet szánnak a forgalmi-fogyasztási típusú adóknak. Ennek megfelelően, mára a hozzáadottérték-adó lett az állami költségvetések egyik legfontosabb bevételi forrása. A szabályok jórészt harmonizáltak az EU-szabályozás hatására, de az alkalmazott adókulcsok továbbra is jelentős szórást mutatnak. A normál adókulcsok átlaga húsz százalék körül alakul – 2018-ban csak Montenegró növelte legmagasabb áfakulcsának mértékét –, a Horvátországban és Magyarországon érvényben lévő 25, illetve 27 százalékos normál áfakulcs tehát továbbra is kifejezetten magas.

A hozzáadottérték-adók államháztartási jelentőségét az is jelzi, hogy a hatékony beszedés érdekében az országok olyan modern digitális technológiákat vezetnek be, amelyek csökkentik a nem adózó ügyletek arányát. Ilyen eszköz lehet például az online pénztárgépek szektorális bevezetése, a fuvarozással járó ügyletek kiemelt figyelemmel kísérése (pl. Ekáer). Erre jó példa, hogy 2018-tól Magyarországon a számlázóprogramokat is be kell kötni az adóhatóság rendszerébe, ezzel automatizálva a real time elektronikus adatszolgáltatást.

