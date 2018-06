Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Államkincstár és a Tej Terméktanács

Együttműködési megállapodást írt alá a tejágazat fejlesztése, a támogatások folyamatos kifizetése érdekében Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke és Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke pénteken Budapesten, a tej világnapja alkalmából tartott rendezvényen.

Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az együttműködési megállapodás értelmében a MÁK közvetlenül a Tej Terméktanáccsal egyeztetve segít a tejtermelők és -feldolgozók részéről felmerülő kifizetésekkel kapcsolatos problémák, kérdések megoldásában.

A kép illusztráció (Fotó:Shutterstock)

Mélykuti Tibor elmondta, hogy a megállapodás elsősorban azért jött létre, hogy a tejágazati támogatások kifizetésére a kérelmeket a gazdák határidőre be tudják nyújtani, így a kifizetés is időben megtörténhessen. A közös munka részeként a tanács a MÁK-kal tejmunkacsoportot is létrehozott.

Kondra Laura, a MÁK elnökhelyettese elmondta, hogy a megállapodásban olyan célokat nevesítettek, mint az ügyféljogok erősítése, a támogatások hatékony kifizetése, illetve a tejágazat felzárkóztatása állami és uniós források segítségével.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára felidézte, hogy a tejágazat az utóbbi években több krízisen esett át, de támogatásokkal és a termékpálya szereplőinek összefogásával sikerült megvédeni a magyar tejtermelést, sőt érdemben fejleszteni is lehetett. Hozzátette: a tárca számára kiemelten fontos az iskolatej program, amely által több mint 400 ezer gyerek juthat a tejhez, illetve a tejtermékekhez.

Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára tájékoztatása szerint a tejfeldolgozás 75-80 százalékát a nagyvállalatok végzik. A nagyvállalati beruházási támogatási program elindulása óta közel 50 milliárd forintot kaptak költségvetési forrásból, amiből a tejipari szereplők közel 4 milliárd forint támogatáshoz jutottak.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke arról beszélt, hogy mind a termelőnek, mind a feldolgozónak és a fogyasztónak érdeke, hogy az áfa kulcsa a teljes termékpályán 5 százalékos legyen. A csökkentés a feketegazdaság elleni fellépést is szolgálná – tette hozzá.