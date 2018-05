Pénzügyi tervezés nélkül továbbra is ábránd az álomotthon

Legszívesebben egy amerikai stílusú kertes házba költözne a magyarok nyolcvan százaléka, azonban közeledve a tényleges lakásvásárláshoz 41 százalékuk már egy panellakással is kiegyezne – derül ki az OTP Bank első alkalommal elkészített Hello Otthon kutatásából. A lakásvásárlók dolgát a szárnyaló ingatlanárak sem könnyítik meg, és napról-napra nehezebbnek tűnik jó vételnek számító lakáshoz jutni.

Az ingatlanvásárláshoz számos dilemma és tisztázandó kérdés társul, kezdve a finanszírozási lehetőségektől, egészen az álmainkban elképzelt otthon megtalálásáig és megvételéig. Ezekről a dilemmákról, a piaci helyzetről és az ingatlanhoz jutás optimális menetéről beszéltek a téma szakértői az OTP Bank és a portfolio.hu portál által szervezett Hello Otthon Esten.

Tudatossággal az álom otthonért

Az OTP idén készítette el először reprezentatív lakáspálya felmérését, a Hello Otthon kutatást, melynek eredményeit a Hello Otthon Esten hozták nyilvánosságra. Ebből kiderül, hogy a megkérdezettek nyolcvan százalékának egy amerikai stílusú kertes ház az álma. Amikor azonban sor kerül a vásárlásra, 41 százalékuk már egy panellakással is kiegyezne. Jól látható, hogy óriási az eltérés az álmok és a valóság között. A Hello Otthon Est egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a kellemetlen meglepetések jelentősen csökkenthetők az időben elkezdett, tudatos pénzügyi tervezéssel és az állami támogatások hatékony felhasználásával.

A spórolás mellett fontos a megfelelő finanszírozási megoldás kiválasztása

Kormos Zoltán, az OTP Bank Lakás Hitelek Főosztályának igazgatója is a megfelelő felkészülés és tervezés fontosságát emelte ki. Mint mondta: az elmúlt évek tapasztalatai ma is érvényesek, a magyarok messze nem töltenek annyi időt a megfelelő finanszírozási megoldás kiválasztásával, mint kellene. Azt javasolják, hogy először pénzügyi lehetőségeikről tájékozódjanak valamelyik bankfiókban, hiszen számos támogatási forma és személyre szabott konstrukció érhető el. Ha így teszünk, akkor akár több millió forinttal is megnőhet a lakásvásárlásra fordítható összeg – tette hozzá az igazgató.

Az OTP Csoportnál elérhetők a lakásvásárláshoz jelenleg igénybe vehető állami támogatások, de a fiókokban személyre szabott otthonteremtési megoldásokban is segítséget tudnak nyújtani a hitelintézet tanácsadói.

