Diákvállalkozások ötletei versengtek

Okospénztárca, fenntartható food truck és albérletkereső alkalmazás is döntős a középiskolás startupok versenyén, amelyen minden eddiginél több, összesen 96 hazai középiskolás vett részt. A megméretést a uSchool oktatási program keretében a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamarával stratégiai partnerségben rendezték.

Minden eddiginél több fiatal vett részt a uSchool oktatási programban: a 96 diákból álló 21 csapat a világ vezető vállalatai és startupjai által használt ötletfejlesztési megoldásokat ismertek meg, a való életben is használható üzleti ismereteket szereztek. A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (British Chamber of Commerce in Hungary – BCCH) és az Invendor Tanácsadó Kft. stratégiai partnersége, a BCCH-uSchool Entrepreneurship Club keretében vonja be a diákok képzésébe a versenyszektor szereplőit. A május 27-i elődöntőn a szakmai zsűri kiválasztotta az öt legígéretesebb diákvállalkozást:

a GrEAT alkalmazással beolvashatjuk az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett allergéneket, így segít a tudatos és biztonságos választásban, ezzel jelentősen megkönnyítheti az élelmiszerallergiások életét,

a Dorm8 alkalmazása segítségével az egyetemi hallgatók egyéni igényeiknek megfelelő albérletet kereshetnek,

a Rekamé projekt célja, hogy megvalósítsa Magyarország első fenntartható food truckját: a csapat az élelmiszerhulladék minimalizálása érdekében olyan alapanyagokat használna a főzéshez, melyek szavatossági ideje a közeljövőben lejár,

a Mobile-Safe egy ujjlenyomat-olvasóval ellátott okospénztárca, amely GPS-es nyomkövetést is kínál bármilyen mobileszközről,

a LED csapat a beltéri falmászást forradalmasítaná LED fényekkel: a mászófalat, illetve a fényekkel kijelölt útvonalat a sportolni vágyók magasságához, testtömegéhez és ügyességéhez igazítaná, variálható nehézségi fokozatokat kínálna.

Más-más iparágakban látnak hazai és nemzetközi potenciált.

A BCCH felmérést készített a programban résztvevő diákok körében arról, hol látnak globális és hazai piaci lehetőségeket, mit tartanak a sikerhez vagy épp kudarchoz vezető kulcstényezőknek, mit gondolnak a technológiai fejlődés várható hatásairól, valamint arról, véleményük szerint mennyiben készíti fel őket a piaci versenyre a közoktatás. Figyelemreméltó, hogy míg a uSchool-diákok a társadalmi fenntarthatóságban, az új kommunikációs megoldásokban és a játékfejlesztésben látják a legnagyobb globális üzleti potenciált, addig a magyar piacon az IT/telekommunikáció, a marketing, illetve az oktatás az a három terület, ahol szerintük egy startup sikeres lehet.

