Gyorsult a beruházások növekedése

A tavalyi év dinamikus emelkedését folytatva nőtt a beruházások volumene: az idei első negyedévben 17,3 százalékkal. A tavalyi utolsó negyedévhez képest a beruházások szezonálisan kiigazított volumene 4,1 százalékkal emelkedett az előző 2,9 százalékos növekedést követően – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Tovább gyorsult a beruházások növekedési üteme az első negyedévben. A növekedés 17,3 százalékos volt. A múlt évben 16,7 százalékkal nőttek a beruházások, ezen belül a negyedik negyedévben 14,4 százalékos volt a növekedés éves összevetésben. Az első negyedévben az építési beruházások 26,4, a gép- és berendezésberuházások 10,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – hozta nyilvánosságra a Központi Statisztikai (KSH) hivatal.

Közölték, a beruházási teljesítmény a fejlesztések felét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 1,1 százalékkal mérséklődött, a beruházások 12 százalékát teljesítő költségvetési szerveknél 65,0 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Az államhoz kötődő beruházások meghatározó szerepet játszottak a növekedésben. Elsősorban az uniós forrásból történő fejlesztések következtében a költségvetési finanszírozású területeken a beruházások az átlagot jóval meghaladó mértékben bővültek. Így a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás területén – rendvédelmi, honvédelmi és katasztrófavédelmi beruházásoknak is köszönhetően – 75,4, az oktatásban – főként a felsőoktatáshoz kötődő fejlesztések miatt – 70,7, a humán egészségügyi, szociális ellátásban – elsősorban a fekvőbeteg-ellátáshoz kötődően – 73,6 százalékkal haladta meg a beruházások volumene az egy évvel korábbit.

Ez a három terület, már a múl évben is hatvan százalékot meghaladó növekedést mutatott a beruházások terén. A sporttal és a kultúrával kapcsolatos nagyberuházások okozták a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazat beruházásainak 68,3 százalékos emelkedését.

Élen a járműgyártás

A nemzetgazdasági beruházások háromtizedét megvalósító feldolgozóiparban 0,2 százalékkal elmaradtak a beruházások a tavaly év eleji szinttől, amikor viszont 23,0 százalékos kiugró emelkedést regisztráltak. A stagnálást a magas bázissal, valamint egyes nagy értékű projektek lezárásával magyarázta a KSH. Az egyes ágazatok azonban jelentős eltéréseket mutattak, a KSH szerint jelentősen bővültek, például a járműgyártás beruházásai – amelyek a feldolgozóipari fejlesztéseinek negyedét tették ki. A kokszgyártás, kőolajfeldolgozás területén volt legnagyobb a beruházások növekedése, de kiemelkedő volt a volumennövekedés a vegyi anyagok és termékek gyártásában, a gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban, valamint a gépek és gépi berendezés gyártása területén is.

Jelentősen bővültek az első negyedévben a járműgyártás beruházásai

Fotó: MTI

Az építőipari beruházások a kedvező konjunktúra hatására 36,3 százalékkal emelkedtek a múlt évi 11,2 százalék után. A nagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül a leginkább az ingatlanügyletek beruházási teljesítménye a tavalyi 22,5 százalékos ütemet is megduplázva 44,9 százalékkal emelkedett, ahol a lakásépítések folytatódó növekedése mellett a bérbeadást szolgáló létesítményekbe – irodaházak, kereskedelmi egységek, raktárak – történt befektetések is nőttek.

A szállítás, raktározás beruházásainak volumene 9,4 százalékkal nagyobb lett, a közútfelújítások mellett elsősorban a helyi és a távolsági tömegközlekedésben érintett vállalatok jelentősen növekvő fejlesztéseinek köszönhetően. A kereskedelem, gépjárműjavítás beruházási teljesítménye – az előző negyedévi 8,8 százalékos csökkenés után – az idei első negyedévében ismét nőtt, 8,3 százalékkal, részben új üzletek építése, illetve meglévők modernizálása eredményeképpen.

Vendéglátás, szállodaépítések

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban a szállodaépítések és -felújítások – a korábbi időszakokhoz hasonlóan – ismét szerepet játszottak a beruházások 14,7 százalékos növekedésében, amely szerénynek tűnik a tavalyi negyedik negyedéves 52,5 és egész éves 29,1 százalék után. Az infokommunikáció terén a beruházási teljesítmény 21,3 százalékos növekedését a digitális hálózatépítésekkel, mobiltelefonos szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztések hozták magukkal a tavaly is tekintélyes 18,7 százalékos emelkedést követően – közölte a KSH.

Gyorsuló növekedés

Érdemben gyorsult a beruházások növekedése az első negyedévben a tavalyi utolsó negyedévben mért 14,45-os növekedéshez képest. A beruházásokat döntően az állami és uniós finanszírozású projektek húzták, mivel beruházások 12 százalékát teljesítő költségvetési szerveknél 65 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ezzel szemben a magas bázis miatt a legalább ötven főt foglalkoztató vállalkozások körében 1,1 százalékkal mérséklődtek a beruházások. Ez utóbbi összefügghet a kedvezőtlen márciusi időjárással, valamint a munkaerőhiánnyal, miközben soha nem látott mennyiségű beruházás van folyamatban, amit az építőipar rekordmagas szerződés állománya is tükröz. Az építési beruházások 26, a gép- és berendezés beruházások tíz százalékkal növekedtek. A beruházási volumen összességében 15,7 százalékkal haladja meg a 2015-ös, míg 43,2 százalékkal a 2010-es átlagot – kommentálta a KSH adatait Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője.

Mint mondta, a legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül a leginkább az ingatlanügyletek beruházási teljesítménye bővült (45%-kal), ahol a lakásépítések folytatódó növekedése mellett a bérbeadást szolgáló létesítményekbe – irodaházak, kereskedelmi egységek, raktárak – történő invesztíciók is nőttek. A következő negyedévek során várható a lakás- és irodaátadási hullám felfutása, így ez az ágazat továbbra is kiemelkedően teljesíthet, azonban a az újlakás építések kedvezményes áfája miatti bizonytalanság hatására már kevesebb társasház építkezés megkezdése várható.

Suppan hangsúlyozta: a szállítás, raktározás beruházásainak volumene 9,4 százalékkal nagyobb lett, a közútfelújítások mellett elsősorban a helyi és a távolsági tömegközlekedésben érintett vállalatok jelentősen növekvő fejlesztéseinek köszönhetően. A következő években több mint 3000 milliárd forintnyi forrás jut közúti és vasúti fejlesztésekre, ezen a területen is érdemi növekedés várható. A kereskedelem, gépjárműjavítás beruházási teljesítménye – az előző negyedévi csökkenés után – ez év I. negyedévében ismét nőtt (8,3%-kal), részben új üzletek építése, illetve meglévők modernizálása eredményeképpen. A kiskereskedelmi forgalom látványos bővülése következtében több új bevásárló központ építésének tervét jelentették be a közelmúltban, ezek megvalósítása szintén lökést adhat a beruházásoknak, csakúgy, mint egyes kereskedelmi láncok további terjeszkedése.

Emelkedő pályán

Az elemző kiemelte: az államhoz kötődő beruházások meghatározó szerepet játszottak a nemzetgazdaság egészére jellemző növekedésben. Ennek keretében a nagyrészt költségvetési finanszírozású területeken a beruházások az átlagot jóval meghaladó mértékben bővültek, elsősorban az uniós forrásból történő fejlesztések következtében.

Suppan úgy vélte, az idén folytatódhat a beruházások kétszámjegyű növekedése, amit alátámaszt az építőipari szerződésállomány és a folyamatban levő beruházások soha nem látott értéke is. Idén a beruházásokat a lakás- és iroda átadási hullám mellett az uniós támogatású és tisztán állami beruházások – Liget, Egészséges Budapest Program, Paks, múzeum, oktatási és sport beruházások, várfejlesztések stb. önmagukban is évente több 100 milliárd forinttal növelhetik a beruházásokat a következő években is – gyorsítják.

A történelmi csúcson levő üzleti és fogyasztói bizalmi és hangulat indexek is támogathatják a további beruházásokat

Shutterstock fotó

A Brüsszelbe kiküldött, a teljesítésalapú számlák eddig a jelenlegi, 2014-2020-as ciklus mintegy húsz százalékánál tartanak, így az uniós beruházások túlnyomó része még a következő években valósulhat meg. A beruházásokat szintén húzzák további feldolgozóipari, döntően járműgyártással kapcsolatos beruházások is, idén kezdődik el a Mercedes újabb kecskeméti gyárának építése. A vállalatokat pedig technológiai, automatizálási, digitalizációs beruházásokra ösztönözheti a munkaerőhiány, valamint a bérköltségek várható további jelentős emelkedése.

A tartósan alacsony kamatok, történelmi csúcson levő üzleti és fogyasztói bizalmi és hangulat indexek is támogathatják a további beruházásokat. Mindezek hatására idén 14 százalék közeli növekedésre számít a Takarékbank a tavalyi 16,7 százalékos növekedés után, ugyanakkor ha a munkaerőhiány nem fékezi a növekedést, a növekedés üteme elérheti a tavalyi kimagasló értéket is.