Mit tegyünk, ha kopog az adóellenőr?

Fókuszáltabb vizsgálatokra számítanak a hazai cégek az új adóeljárási törvények mellett – derült ki az EY szakmai konferenciáján. A szabályozással összességében elégedettek, a lerövidült határidőktől azonban tartanak a megkérdezett pénzügyi vezetők.

Az ügymenetek gyorsabb lefolytatását, közérhetőbb és követhetőbb szabályozást, valamint hézagmentes jogvédelmet hivatottak biztosítani az adózás rendjéről, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvények. Minden, idén január elsejét követően indult eljárás már az új keretek között zajlik.

„A változások jelentőségét a hazai szervezetek döntéshozóinak is fel kell ismernie” – emelte ki Séra Gergely, a Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda adóperekkel foglalkozó menedzsere a szakmai konferencián. Az adóellenőrök ma már hatékonyan tudják kezelni az adózókról rendelkezésre álló hatalmas adatmennyiséget, így jóval felkészültebben kezdenek meg egy-egy vizsgálatot. „A revizorok nemcsak azzal vannak tisztában, hogy tisztességesen könyveltünk-e, hanem az iparági trendekkel, versenytársakról szóló információkkal is, ami alapján arra is tudnak következtetni, hogy indokolt volt-e például egy adott áremelés vagy sem” – hangsúlyozta.

Az ellenőrzések az új szabályozási környezetnek köszönhetően nem csak alaposabbá, hatékonyabbá is válhatnak. A jelenleg hatályos törvények ugyanis arra ösztönzik a cégeket, hogy minden rendelkezésükre álló információt már a vizsgálati szakasz kezdetén benyújtsanak. Új tény vagy bizonyíték beadására az észrevételezési szakaszt követően már egyáltalán nincs lehetőség az eljárás során.

