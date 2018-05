Hosszú távon fenntartanák a kedvező befektetői környezetet

A kormány célja a kedvező befektetői környezet hosszú távú fenntartása - hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) által a Közép- és Kelet-Európa - Németország erős partnere címmel megrendezett nemzetközi konferencián.

Kiemelte: a V4-államok Németország fontos külkereskedelmi partnerei, Németország importjának 12-13 százaléka származik ezekből az országokból, ezzel párhuzamosan a német export 10-11 százaléka irányul a V4 országokba.

(Fotó: Shutterstock)

Az államtitkár jelezte: a német vállalkozások mindig is bíztak a magyarországi befektetési lehetőségekben, a német befektetők jelentős szerepet játszottak a rendszerváltást követően a magyar gazdaság fejlődésének előmozdításában.

Magyar Levente elmondta, a V4-es régió a német cégek számára fontos befektetési terület, a magyar kormány érdeke, hogy hosszú távon is megmaradjon ez a kapcsolat. A kabinet határozott célja, hogy a munkaerőhiányt, elsősorban a szakképzett munkaerőnél, minél előbb pótolja.

Az eseményen a DUIHK bemutatta legújabb felmérését, amelyik szerint az itt működő német vállalatok 84 százaléka újra Magyarországot választaná befektetése helyéül. A felmérés szerint a gazdasági helyzetet nézve Magyarország az ötödik helyen áll Közép- és Kelet-Európában 16 ország közül. A közép-kelet-európai régió ugyan csupán 8 százalékát adja az Európai Unió GDP-jének, viszont a közép-kelet-európai államokban befektetett német működő tőke a 2010. évi 80 milliárd euróról 106 milliárdra nőtt 2016 végére, ami a legnagyobb német tőkeimportőrré teszi a régiót.

A német-magyar kereskedelmi kamara felmérése szerint is romlott a munkaerő helyzet a közép-kelet-európai régióban. Magyarország kisebb mértékű romlást könyvelhetett el a régióhoz képest, sőt a munkaerő rugalmassága szempontjából javítani is tudott az ország. A német vállalkozások vezetői nagyra értékelték, hogy az országban csökkent az adóteher, a társasági adó mértéke 9 százalékra mérséklődött tavaly – ez a legalacsonyabb ráta az Európai Unióban -, és a cégek által fizetett szociális adó is az előző évi 27 százalékról 19,5 százalékra csökkent az elmúlt évben, amely már érzékelhetően mérsékli a vállalkozások közterheit – derül ki a felmérésből.