Nyakunkon a határidő: a téli rezsicsökkentés múlhat rajta

Három nap maradt arra, hogy a társasházak igényeljék a téli rezsicsökkentést. A közös képviselőknek kell elküldenie a Nemzeti Közműveknek a lakók kérelmét. A kormány még márciusban döntött arról, hogy a tél végi rendkívüli hideg miatt minden család gáz- illetve távhőszámlájából átvállal 12 ezer forintot. Emellett plusz támogatásra számíthatnak azok is, akik szénnel vagy fával fűtenek – közölte az M1 Híradója.

Orbán Viktor még márciusban jelentette be, hogy a kormány a rendkívüli hideg időjárás miatt átvállalja a magyar háztartások fűtés számlájának egy részét. A kedvezményt megkapják azok a társasházban élő családok is, amelyeknél házközponti fűtés van. A Nemzeti Közművek tájékoztatása szerint a lakóközösségek többsége már igényelte a jóváírást. A lakóknak nincs dolguk, az ügyben ugyanis csak a közös képviselő járhat el.

A kérelem az állami szolgáltató honlapján is elérhető és postai vagy elektronikus úton kell visszaküldeni, de személyesen is be lehet vinni a Nemzeti Közművek ügyfélszolgálati irodájába. Akinek elmaradása van, annál a tartozás összegét csökkenti majd az egyszeri, 12 ezer forintos jóváírás. A Nemzeti Közművek azt ígéri, a kérelmeket soron kívül megvizsgálja és levélben tájékoztatja majd az érintetteket.

Azon a mintegy 280 településen, ahol nincs gázszolgáltató, a Belügyminisztérium már átutalta az összeget az önkormányzatoknak. Nekik szeptember végéig kell szétosztaniuk a támogatásokat. Plusz támogatásra számíthatnak azok is, akik szénnel vagy fával fűtenek.