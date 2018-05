Lendületben marad a magyar gazdaság

Négy százalékot közelítő gazdasági növekedéssel, három százalék alatti inflációval és laza monetáris politikával számolnak az idei évre a CIB Bank elemzői. A hazai gazdaságot továbbra is támogató nemzetközi környezetben több kockázati tényezővel is számolni kell. A béremelkedésnek köszönhetően a lakossági fogyasztás és a hitelfelvételi kedv is tovább nőhet.