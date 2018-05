Újabb versenyképességi rangsorban lépett előre Magyarország

Öt helyezést lépett előre Magyarország az IMD 2018. évi versenyképességi rangsorában a szervezet legfrissebb adatai szerint – mondta Varga Mihály. A pénzügyminiszter kiemelte: a makrogazdasági statisztikák javulása mellett már a nemzetközi versenyképességi rangsorok és a gazdasági szereplők értékelései is visszaigazolják a versenyképességi fordulatot a magyar gazdaságban.

A svájci IMD (Institute for Management Development) vezetőképző és gazdaságkutató intézet évente publikált nemzetközi versenyképességi felmérése négy fő területet, a gazdasági teljesítményt, a kormányzati hatékonyságot, az üzleti hatékonyságot és az infrastruktúrát vizsgálja, ezen belül 20 úgynevezett alfaktort. Az idei felmérésben Magyarország öt helyet javítva a 47. helyre lépett előre.

Az IMD felmérése által vizsgált területek többségében javult a versenyképességünk, ami jól tükrözi a közelmúlt gazdaságpolitikai intézkedéseit is. A hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően 9 helyezéssel léptünk előre az adópolitika versenyképességében. A szigorú költségvetési politikának köszönhetően 7 helyezést javítottunk a közpénzügyek területén – mondta Varga Mihály.

A gyors gazdasági növekedés nyomán a belgazdaságban 20 helyet léptünk előre. A termelékenység és hatékonyság alfaktorban elért 12 helyezéssel jobb eredmény pedig arra utal, hogy a gazdasági szereplők – a gazdaságpolitikai ösztönzők hatására is – elindultak a termelékenységnövelés útján, ami a nemzetközi versenyképességük javulásának alapfeltétele – ismertette a pénzügyminiszter. A felmérés alapján Magyarország legfontosabb versenyképességi erősségei között lehet említeni a képzett munkaerőt, a dinamikus gazdasági növekedést és a versenyképes adókörnyezetet.

Jelentős javulás

A WEF tavaly ősszel megjelent rangsorában elért 9 helyezésnyi előrelépés után Magyarország teljesítménye most egy újabb jelentős nemzetközi felmérésben is jelentősen javult – emlékeztetett a tárcavezető. Az eredmények további javítása érdekében folytatja munkáját a Nemzeti Versenyképességi Tanács, amely már tavaly is jól mérte fel, melyek azok a területek és gazdasági javaslatok, amelyek rövid távon is érdemben képesek javítani az ország versenyképességén –fogalmazott Varga Mihály.

A tanács javaslatára több olyan jogszabály-módosítást fogadott már el az Országgyűlés, amelyek az ország versenyképességének erősítését, az állami szolgáltatások javítását szolgálták. A testület a jövőben is megvitatja majd a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából fontos szakpolitikai kihívásokat, és azonosítja azokat a területeket – akár konkrét javaslatokat is megfogalmazva –, amelyeken versenyképességünk erősítése érdekében további javítást célzó intézkedések szükségesek – szögezte le a pénzügyminiszter.