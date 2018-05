Sikeres a duális képzés

Népszerű a duális képzés, ugyanis a munkaerő-utánpótlást segíti a gyakorlatközpontú oktatás: egyre több gazdasági szereplő vállal aktív szerepet az oktatásban. A vállalkozások célja az, hogy megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkaerőkhöz jussanak.

A duális képzés lényege, hogy az átalakult szakképzési rendszerben gyakorlati tudást szerezzenek a fiatalok. Ez egyaránt előnyös a tanuló számára is, akár hosszabb távon is, ugyanis amellett, hogy valós munkakörnyezetben, magas színvonalú munkavégzés keretében tanulhatják meg egy szakma fortélyait, akár még tanulói juttatást is kaphat, ezért társadalombiztosítása is lesz, ez pedig később beleszámít a nyugdíjába.



Természetesen később sokkal nagyobb esélye van elhelyezkedni a munkaerőpiacon annak, akinek már van gyakorlati tapasztalata, akár a saját gyakorlati képzőhelyén is – sorolta fel az előnyöket Klész Tibor, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatóságának osztályvezetője.

A legjobb szakembereket szeretné alkalmazni az M1 Forint, fillér című műsorában bemutatott süttői kőfaragó gyár tulajdonosa is. A Komárom-Esztergom megyei vállalkozás nagy múltra tekint vissza, ez meghatározza alkalmazottjaival szemben támasztott elvárásait is. Mivel a privatizáció során megszűnt a gyakorlati képzés, ezért az üzem magyar tulajdonosai 1997-ben feltámasztották azt.

Mint azt a cégvezető elmondta, Ürömön 50-60 kőfaragó-kőszobrász tanulójuk volt, akiknek a tananyagát a szakma elvárásainak megfelelően alakították ki. Elhangzott: 3 évnyi tanulás után felveszik átlagbérrel azt, aki sikerrel elsajátította a szakma alapjait, majd ezután közel ugyanennyi ideig egy idős mester mellé osztják be. Ez idő alatt már kap fizetést a fiatal, igaz, nem teljes bért – tette hozzá Balogh Miklós.

Gyakorlatban jönnek elő a hiányosságok

Fémtermékek megmunkálásához a speciális CNC gépek ismerete nélkülözhetetlen, egy Pest megyei cégnél ezért szívesen látják a gyakornokokat. Az oktatás hiányosságai a gyakorlatban kiderülnek.

„Két új kolléga helyezkedett el most nálunk, akik éppen csak befejezték a szakmunkásképzőt, náluk azt tapasztaltuk, hogy az elméleti oktatáson kívül nagyon kevés gyakorlati képzést kaptak, tulajdonképpen nem igazán tudtak a géppel bánni” – mutatott rá a fiatalok hiányosságaira Bernáth Ágota, akik szerinte „elméletileg ki voltak képezve”. Mint elmondta, idősebb munkatársak mellé beosztva közel fél év alatt váltak képessé önálló munka elvégzésére.

Nemcsak az iparban lehet haszna a duális képzésnek, ugyanis a cukrász is a hiányszakmák egyike. Az ő képzéseikbe kapcsolódott be a Danubius szállodalánc központi cukrászüzeme, ahol a tésztagyúrást és a sütési feladatokat is a diákokra bízzák. A diákok összeszokott csapatokat alkotnak, ami elősegíti, hogy az egymásra épülő munkafolyamatokat átlássák.

Kell az állami szerepvállalás

A duális képzés kialakításakor fontos szempont az is, hogy a vállalkozások is profitálhassanak a rendszerből. Az állam komoly összegekkel támogatja a tanuló képzést. Természetesen a cégeknek is sok kötelezettségük van, tanulói juttatásokat kell fizetniük, ezeknek a járulékait, a nyersanyagok költségeit, az oktatók bérét, de az állami támogatások és a vállalatok saját hajlandósága a munkaerőpótlás biztosítására azt eredményezi, hogy érdemes tanulói képzéssel foglalkozni.

A duális képzési rendszer sikerességét mutatja, hogy egy, az iskolákban végzett, úgynevezett pályakövetéses felmérés szerint a diákok jelentős része a gyakorlati helyén vállal később főállású munkát.