Plusz gazdasági védővonal védi ezentúl a nyaralni vágyókat

Pótlólagos védelmet kapnak az utasok az utazásszervezők csődje esetén, aki most fizeti be nyári utazása előlegét, júliustól nagyobb biztonsággal számíthat arra, hogy az utazásszervező fizetésképtelensége esetén is viszontlátja pénzét - hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).