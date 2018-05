Már csak öt napig lehet leadni az szja-bevallást

Egyre közelebb a határidő: május 22-éig lehet leadni az adóbevallásokat a NAV-nak. Idén már nem lesznek nagy sorok a postákon, ötmillió embernek ugyanis a hivatal készítette el a bevallását.

Kiss Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adószakmai szóvivője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: a határidő az őstermelőknek a legfontosabb, ugyanis a hatóság ötmillió embernek már elkészítette a bevallási tervezetét, ami egymillióval több, mint tavaly. Ehhez az kellett, hogy idén megszűnjön a munkáltatói adómegállapítás – tette hozzá.

Az őstermelőknek is készült tervezet, ugyanakkor ez csak ajánlat, május 22-én nem válik automatikusan bevallássá. Nekik mindenképpen hozzá kell nyúlniuk, módosítani kell rajta, vagy saját maguknak kell beküldeniük – világított rá a szóvivő.

A legegyszerűbb Ügyfélkapun keresztül intézni az ügyeket, ugyanakkor akinek nincsen, az akár még kedden is csináltathat fiókot, onnantól kezdve pedig csak egy egyszerű számítógépes műveletre van szükség. Márciusban lehetett kérni a postázást is, nekik az adóhivatal kiküldte a tervezetet; ha egyetértettek vele, akkor nem volt különösebb dolguk. Aki viszont nem rendelkezik Ügyfélkapuval és a postázást sem vette igénybe, annak be kell mennie személyesen a NAV-hoz, ahol az ügyintézők segítenek mindenben.

Kedden, a határidő napján reggel fél 9-től este 8 óráig lesznek nyitva a megyei központi és a fővárosi ügyfélszolgálatok.