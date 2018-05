Kezdődik az egyetemisták harca az albérletekért

Folyamatosan nőnek az albérletárak, tavaly május óta a fővárosban például 13 százalékkal emelkedtek. Vidéken nem csak a leendő hallgatók drágítják a piacot.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: arányaiban egyre többen szeretnének a fiatalok közül a felsőoktatásban tanulni, ugyanakkor nincs elég kollégiumi hely, annak ellenére, hogy számos kollégiumfejlesztési program kezdődött.

Mivel most zajlanak az érettségik, és a nyáron ki is derülnek a felvételi eredmények, a leendő hallgatóknak már most érdemes körbenézni a piacon, hogy milyen albérletárakkal kell kalkulálniuk. A szakértő rávilágított, hogy a fővárosban májusban az egy évvel korábbi szinthez képest körülbelül 13 százalékkal drágultak a bérleti díjak, az átlagos kínálati ár 149 ezer forint, ez az ár a 140 négyzetméternél kisebb lakásokra jellemző. Ha pedig megnézzünk a garzonlakásokat, a 40 négyzetméternél kisebb ingatlanokat, ott 110 ezer forint havonta a bérleti díj – és ebben még nincs is benne a rezsi.

Mint mondta, sokan azt a gyakorlatot követik, hogy többen vesznek ki egy ingatlant, akár garzont is, és megosztják az albérleti díjat. Ugyanakkor városon belül is megvannak az árkülönbségek: ahogy haladunk kifelé a városközpontból, úgy csökkennek a havonta fizetendő összegek.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vidéki egyetemi városokban is magasabb albérletárakkal lehet számolni, ugyanis amellett, hogy a hallgatók élénkítik a piacot, a városokba irányuló gazdasági beruházások miatt a környékbeli munkaerő is ott keresi a lakhatást.