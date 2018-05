Több uniós pénz jut a Balatonra

Az unió által finanszírozott operatív programok mintegy 4 százaléka kerül a Balatonhoz a mostani fejlesztési ciklusban, míg az előzőben ez az arány 2,5 százalék volt - hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) keddi ülésén Balatonfüreden.

Molnár Gábor, a BFT munkaszervezetének igazgatója elmondta, a mostani fejlesztési ciklusban a források 70-80 százalékát ítélték már oda, április közepéig 292 milliárd forintot, 670 projekt van folyamatban. Az igazgató hangsúlyozta, a térségi stratégia kidolgozásában figyelembe kell venni, hogy a munkanélküliség helyett ma már a munkaerő-hiány okoz problémát. Figyelembe kell venni azt is, hogy a BFT által megrendelt KSH népesség-előrejelzési kutatás szerint a 271 ezer lakosú üdülő-régió lakossága 2062-re 180 ezerre csökken, és az országos átlagnál nagyobb mértékben fog öregedni a balatoni lakosság. Alkalmazkodási stratégiát kell kidolgozni a klímaváltozás hatásaira is – tette hozzá.

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy 2013 vége óta sokat fejlődött a horgászturizmus, azóta 50 százalékkal nőtt a horgászjegyek értékesítése. A horgászturizmus fő gátja, legégetőbb problémája a meglepően kevés parti horgászhely a 220 kilométeres partszakaszon – fogalmazott a vezérigazgató. Szerinte a csónakos horgászatot kell fejleszteni, amihez viszont csónakkikötőket kell építeni. A horgászok biztonsága érdekében legalább az év végéig kellene üzemeltetni a viharjelzést – tette hozzá.

Szári Zsolt beszámolt arról is, hogy sikerrel járt a cég eredetvédelmi programja, a napokban sikerült elfogadtatni, hogy a “Balatoni hal” elnevezés országos földrajzi minősítéssé váljon, amelynek uniós elfogadtatását is kezdeményezték. A balatoni fogas mint hungarikum bejegyeztetése is folyamatban van – tette hozzá. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke arról számolt be, hogy az április közepétől május 27-ig tartó tavaszi Nyitott Balaton akcióban mintegy 250 vállalkozás 150 programja zajlik a régióban.