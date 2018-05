Egyelőre fenyegetésként kezelik a szennyezett tejtermékek ügyét

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálatot indított, miután ők is és több üzletlánc is fenyegető levelet kapott, amiben tejtermékek megmérgezését ígérik.

A különböző tejeket és tejszíneket azonnal levették a polcokról, eddig egyikben sem találtak szennyezést. Ennek ellenére azért érdemes mindig körültekintően vásárolni. Azt tanácsolják a vásárlóknak, hogy minden esetben ellenőrizzék, hogy sértetlen-e a tejesdobozok csomagolása.

Dr. Helik Ferenc, a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: az érintettek között van külföldi előállítású termék is az egyik áruházlánc esetében. Több üzletláncon kívül a Nébihnek is küldtek névtelen bejelentést. A hatóság azonnal intézkedett, felvették a kapcsolatot az érintett üzletekkel és a nyomozóhatóságokkal is. Az esetlegesen érintett termékeket még szombaton le is vették polcokról. Ez 40 ezer doboz tejet jelent, ezeket egyelőre elkülönítették az áruházak raktáraiban. A vizsgálatukról – nyomozástól függően – később gondoskodnak majd.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy jelen pillanatban sem szennyezett termékről, sem pedig emberi megbetegedésről nincs információ, egyelőre csak fenyegetésként kezelik a hatóságok az esetet. Nagyon fontos, hogy minden esetben ellenőrizzük, hogy nem sérült-e a megvásárolni kívánt termék csomagolása.

Emlékeztetett, Magyarországon utoljára három évvel ezelőtt fordult elő hasonló bejelentés, de akkor is csak fenyegetésnek bizonyult az ügy, és az elkövetőt rövid időn belül elfogták.