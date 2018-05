Története legjobb évét zárta tavaly a kecskeméti Mercedes gyár

A tavalyi volt a kecskeméti Mercedes gyár eddigi legjobb éve: több mint 190 ezer autót gyártottak az üzemben, 4,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, az árbevétel ugyancsak több mint 4 százalékkal, 3,6 milliárd euróra emelkedett - mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

A cég este közzétett beszámolója szerint tavaly az adózás előtti nyereség 78,82 millió euróra emelkedett a 2016-os 66,78 millió euróról. Az adózott eredmény 76,96 millió euró volt, szemben a 2016. évi 64,40 millió euróval. Josip Niksic, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. pénzügyi igazgatója közölte: 2017-ben több mint 50 százalékra nőtt a magyar beszállítók részaránya. Magyarországon a Mercedes 23 millió euró iparűzési adót és járulékot fizetett be tavaly a központi büdzsébe és a kecskeméti önkormányzatnak – tette hozzá.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a Mercedes-Benz évértékelő sajtótájékoztatóján a fővárosi Várkert Bazárban 2018. május 14-én. MTI Fotó: Ujvári Sándor

Kiemelte: a cég nyeresége fedezte egyebek mellett az 580 millió eurós karosszéria-üzem és az 1 milliárd euróba kerülő gyár beruházását, a nyeresége így Magyarországon maradt. A tájékoztatón beszámoltak arról is, hogy tovább bővül a kecskeméti Mercedes gyár termelése, az autógyártó és magyar leányvállalatainak vezetése stabilnak látja a cég magyarországi jövőjét. Christian Wolff kiemelte: 2018-ra már most megvannak a megrendelések, megteltek a gyártási könyvek. Hozzátette: néhány hét múlva leteszik az új gyár alapkövét, emellett fejlesztették a meglévő üzemet is, amelyben már gyártják a megújult A-osztály típusú személykocsikat, a következő időszakban legalább 2500 embert vesznek majd fel a meglévő 4000 dolgozó mellé.

Jörg Schmidt, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója a Mercedes-Benz évértékelő sajtótájékoztatóján a fővárosi Várkert Bazárban 2018. május 14-én. MTI Fotó: Ujvári Sándor

A Mercedes sokat tesz a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséért is, amely 2020-ban 80 százalékkal lesz alacsonyabb a 2012-es értéknél: a tervek szerint 2020-ra minden legyártott autó után legfeljebb egy tábla csokoládé súlyának megfelelő hulladék keletkezik majd. A hazai értékesítést végző Mercedes-Benz Hungaria Kft. 26 százalékkal növelte árbevételét, amely elérte a 101 milliárd forintot. A dolgozók száma 10 százalékkal emelkedett – mondta Jörg Schmidt, a cég vezetője.

Jörg Schmidt kifejtette: a Mercedes-Benz 2017 után 2018 első negyedévében továbbra is piacvezető a prémium személyautók szegmensében 863 értékesített gépkocsival, amely 2017 azonos időszakához képest 33 százalékos növekedés. ”Minden mutatószám azt igazolja, hogy jó döntés volt hosszú távon befektetni, és Magyarországot választani kompakt autóink egyik gyártóhelyszíneként” – mondta Josip Niksic.

Irány a teljes digitalizáció

Christian Wolff elmondta: az új karosszériaüzemben nemrég megkezdődött az új A-osztály típusú kompakt autók gyártása, ami a jelenlegi B-osztály termelését váltja fel. Az első sorozatgyártású autót az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány kapja. Hangsúlyozta: a magyar munkavállalók értékelése szerint a Mercedes-Benz gyár lett idén a legvonzóbb hazai munkáltató – emelte ki az ügyvezető igazgatója.

Kifejtette: tavaly kezdődtek el a Mercedes-Benz második gyárának előkészítő, és tereprendezési munkálatai. Az 1 milliárd eurós beruházás eredményeként egy csúcstechnológiával rendelkező, hatékony gyártási egység létesül az évtized végére. Az új “full-flex” gyárban digitális folyamatvezérléssel, rugalmas termelési rendszerben első- és hátsókerék-meghajtású személygépkocsik is készülhetnek majd – tette hozzá Christian Wolff.

Jelezte: 2017 szeptemberében megkezdődött a nyolcezer négyzetméteres képzési központ – a Mercedes-Benz Academy Kecskemét – építése. Az intézmény elsősorban a duális képzésben résztvevő középiskolásoknak és főiskolai hallgatóknak biztosítja majd a legkorszerűbb oktatási eszközöket és technikákat. 2018 szeptemberétől mintegy 250 tanuló és hallgató kezdi majd tanulmányait a duális képzési rendszer keretében – jelezte Christian Wolff.