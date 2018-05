A stabil gazdasági környezet vonzza a befektetőket

Idén 130 céggel folytat tárgyalásokat Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), , amelyek ha sikeresen zárulnak, akkor az ide érkező befektetések közel 8 milliárd eurót tesznek majd ki – mondta Ésik Róbert a szervezet elnöke a Ma Reggel adásában. A befektetők számára Magyarország a stabil és folyamatosan növekvő gazdasága miatt vonzó – tette hozzá.

Ésik Róbertet annak kapcsán kérdezték, hogy Magyarország bekerült a világ tíz legjobb befektetési célországa közé, régiós szinten pedig két kategóriában is első helyen szerepel a befektetési témákra szakosodott Site Selection Global Best to In vest 2018 jelentése alapján. Emellett elismerésben részesült a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) is, amelyet a Kelet-Európa és Közép-Ázsia legjobb befektetési ügynöksége címmel díjaztak.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő ügynökség vezetője rámutatott: a működőtőke-befektetések terén elért eredményeik, az ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatások minősége, munkatársaik szak- és nyelvtudása, valamint az országban jelen lévő befektetők visszajelzései alapján nyerték el a díjat.



A HIPA az elmúlt négy évben minden évben megdöntötte a beruházási rekordokat – tette hozzá Tavaly a HIPA 2016-ban elért 71 pozitív befektetői döntés után a tavalyi évben 96 döntés-előkészítő folyamatot zárt le, amely 3,5 milliárd euró befektetést és 17 ezer új munkahelyt jelentett.

Új beruházási rekord születhet

Idén pedig már 130 céggel folytatnak tárgyalásokat, amelyek ha sikeresen zárulnak, akkor az ide érkező befektetések közel 8 milliárd eurót tesznek majd ki. A HIPA az elmúlt négy évben minden évben megdöntötte a beruházási rekordokat – tette hozzá.

A HIPA elnöke felidézte, hogy a nemzetközi hitelminősítők Magyarországot néhány éve még a befektetésre nem ajánlott kategóriában tartották számon. Az az utolsó negyedévben a Magyar GDP a második legmagasabb volt az Európai Unióban. „Ez a stabil és növekvő gazdasági környezet az, ami a befektetők számára vonzóvá teszi hazánkat”, fogalmazott.

A HIPA az új beruházásoknál a mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt, hogy magas hozzáadott érétkű munkahelyek jöjjenek létre, a termelésben vagy a szolgáltatási szektorban.

„Arra próbáljuk ösztönözöni a cégeket, hogy az automatizálás, a digitalizáció irányába vagy innováció, a kutatás-fejlesztési kapacitások létrehozására vagy bővítése irányába mozduljanak el” – fogalmazott.

A régiós első hely azért is fontos, amikor egy nagybefektető először azt határozza meg melyik a térséget, utána vizsgálja az egyes országokban. A kelet-közép-európai térség önmagában is egy vonzó befektetési helyszín és ha Magyarország ezen belül is legvonzóbb ez tovább lehetőséget biztosít, hogy ebből a tortóból még nagyobb szeletet hasítsunk ki.