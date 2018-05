Varga Mihály: Az EBRD aktívabb szerepvállalására számítunk

Az Európai Beruházási és Újjáépítési Bank (EBRD) magyarországi tevékenységének bővülésére számítunk – hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az EBRD éves közgyűlésén Ammanban. A tárcavezető megbeszélést folytatott többek között Jürgen Rigterinkkel, az EBRD alelnökével is.

Továbbra is számítunk az EBRD aktívabb szerepvállalására Magyarországon – szögezte le Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter ezt az EBRD éves közgyűlésén Ammanban mondta. Az EBRD alelnökével folytatott megbeszélésén a tárcavezető hangsúlyozta: „ovábbra is számítunk arra, hogy az EBRD aktívabb hitelezési és tőkebefektetési tevékenységet folytasson hazánkban elsősorban a magánszférában, a Magyarországra vonatkozó, 2016-2020-as éveket lefedő országstratégiában foglaltak alapján”.

Fontosnak tartjuk – fejtette ki, hogy az EBRD még tovább növelje hitelezési és befektetési tevékenységét Magyarországon és a régióban, amelynek erre nagy szüksége van a felzárkózás gyorsítása érdekében. Csupán az itt elvégzendő feladatok lezárását követően lehetne ugyanis az európai és a mediterrán térségen túlmutató tevékenység bővítésén gondolkodni. A kedvező működési adatok és pénzügyi mutatók is azt mutatják, hogy a magyar tevékenység EBRD-n belüli részarányának növelése a bank érdekeit is szolgálja, tekintettel a magyarországi befektetések alacsony kockázatosságára is.

Az Európai Beruházási és Újjáépítési Bank 1991-ben kezdte meg működését, Magyarország az alapítás óta tagja a banknak. Az EBRD nettó üzleti volumene 1991 óta mintegy 3 milliárd euró Magyarországon, az elmúlt huszonhat évben 177 hitelprojektet írtunk alá.

A tagállamokat képviselő kormányzók a közgyűlésen elfogadták a bank éves pénzügyi és tevékenységi beszámolóját, valamint a pénzintézet működési stratégiájának 2018-2020. közötti megvalósításáról szóló dokumentumot.