Továbbra is népszerű a céges nyaralás

Egyre több vállalat támogatja munkavállalói nyaralását. A legnépszerűbb cafeteriaelem a Szép-kártya, de ma is számos cég biztosít saját üdülőjében pihenési lehetőséget dolgozói számára.

A munkáltatók is tudnak üdülési szolgáltatást nyújtani a munkavállalóik számára, amely megvalósulhat a munkáltató saját üdülőjében vagy a munkáltató által bérelt üdülőben – mondta az M1 Forint, fillér című magazinműsorában Siklós Márta, a LeitnerLeitner Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. vezető tanácsadója. Kiemelte, hogy a bérelt üdülő esetében nagyon kell vigyázni arra, hogy ez valóban üdülőként legyen nyilvántartásba véve.



Csak akkor lehet kedvezményes adózási feltételeket igénybe venni, hogyha ennek a kritériumrendszernek megfelel az ingatlan – mutatott rá a szakértő. Hozzátette: a munkavállaló, a munkavállaló közeli hozzátartozói, a munkáltatótól nyugdíjba vonult munkavállaló, illetve a nyugdíjas közeli hozzátartozója veheti igénybe ezt az üdülési szolgáltatást.

A nagyvállalatok körében terjed az úgynevezett incentive turizmus. Ez azt jelenti, hogy egy cég kifejezetten motivációs céllal szervez nyaralást vezetői számára. Az egyéb juttatások már sztenderdé váltak a mostani piaci környezetben – hangsúlyozta Marton Gábor személyi tanácsadó. Úgy véli, hogy egy munkahelyet az tehet kifejezetten vonzóvá, ha olyan programokat és olyan közösségi élményeket nyújt dolgozóinak, amelynek révén a kollégák jól érzik magukat egymás társaságában, nem féltétlenül csak a munkakörnyezetben. Éppen ezért a szakember kifejezetten javasolja céges nyaralások, céges utazások szervezését a jól teljesítő kollégák számára.

A béren kívüli juttatásoknak köszönhetően a nagyobb hotelek forgalma is fellendült az elmúlt időszakban. Könnyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a műsorban elmondta, hogy a szálláshelyek többsége ma már elfogadja a Szép-kártyát.

„Iparági szinten azt látjuk, hogy a Szép-kártyát a nagyobb vállalatoknál is használják a felső vezetők, és a magasabb pozícióban lévő munkavállalók, ennek okán magasabb az az összeg, ami a Szép-kártyára feltöltésre kerül, és meghagyják a dolgozónak a szabad döntését, hogy azt hol használja fel, milyen szállástípusban” – részletezte a szakmai szervezet vezetője. Hangsúlyozta: a munkaerőpiac feszítettsége miatt valamennyi munkáltató érdekelt abban, hogy a munkavállaló jól érezze magát, így egyre többször látszik az a trend, hogy egy családi üdülést is adnak ajándékba, vállalva természetesen az ezzel járó közterheket és adóterheket is a cég részéről.

A Szép-kártya három alszámlát tartalmaz. Az étkezés és a rekreáció mellett a munkavállaló belföldi pihenését is fedezheti a munkáltató által biztosított juttatásból. A klasszikus, azaz a Szép-kártya ellenében vásárolt üdülési szolgáltatásnál nincsenek különösebb megkötések, csupán annyi, hogy a munkáltató 225 ezer forint értékig adhat a munkavállaló részére üdülési szolgáltatásra felhasználható keretet, és ezt a munkavállaló saját döntése alapján, azokon az üdülőhelyeken tudja felhasználni, amelyek csatlakoztak a Szép-kártya-rendszerhez – mondta Siklós Márta.

Ma a belföldi piac továbbra is árérzékeny, attól függően, hogy milyen típusú szálláshelyet keres a vendég, milyen árkategóriában – emelte ki Könnyid László. A magasabb osztályba sorolt szállodáknál nyilván kevésbé az ár a döntő tényező, ott a vendég a szolgáltatás összetételét vizsgálja, hány medence van, a gyermekanimációs program mennyire összetett, mit kínálnak a családnak, míg az alacsonyabb kategóriákban, a három csillagnál, két csillagnál és a panzióknál, a szobakiadóknál a vendég az árakat hasonlítja össze.

A béren kívüli juttatások sok család nyaralását biztosíthatják. Ez erősítheti a munkahely iránti elköteleződést, de a belföldi turizmus hajtóereje is lehet a jövőben.