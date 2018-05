Húsz éve nem voltak ilyen optimisták a hazai cégek

Újabb nemzetközi szervezet ismerte el a magyar gazdaság eredményeit. A Nemzetközi Valutaalap után az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is úgy látja, lendületben van a magyar gazdaság. A hazai cégek is egyre optimistábbak, nemcsak a gazdaság folyamatos növekedésében bíznak, hanem saját termelékenységük emelkedésében is.