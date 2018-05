Robbanásszerűen növekedett a lakásépítések tendenciája

Érdekes adatok jelentek meg a KSH legfrissebb lakáspiaci árindexével kapcsolatban. Az idei első negyedévben 3394 új lakás készült el Magyarországon, ami kiugró, 65 százalékos emelkedést jelent. Emellett 9850 új lakásépítési engedélyt adtak ki, Budapest pedig kimagasló e tekintetben – hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ezek a számok egy korábban megkezdődött tendenciának a kicsúcsosodását jelentik. „Már 2016-ban megugrott az építési kedv Magyarországon, 30-40 százalékkal több új építési engedélyt adtak ki már akkor is, éves szinten” – közölte a szakértő.

Hozzátette: évente körülbelül 20-30 ezer építési engedélyt adnak ki. Bár nem minden építési engedélyből lesz megépült lakás, a lakásépítések tendenciája robbanásszerűen növekedett 2018 elején. A 65 százalékos emelkedés mindenképpen jelentősnek számít, még akkor is, ha ezeknek a lakásoknak egy részét már 2017 végén át kellett volna adni – közölte Balogh László.

Megjelentek a kiszámítható hiteltípusok

Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője elmondta: a lakáspiaccal párhuzamosan a hitelezési piac is felpörgött, az elmúlt két évben számottevő volt a lakáshitelek kihelyezése. Folyamatosan változik a környezet a lakásépítések piacán, a bankok pedig egyre kedvezőbb hitelkonstrukciókat kínálnak – hangsúlyozta a szakértő.

Megjelentek a fix kamatozású hitelek, az egyre jobban kiszámítható, biztonságos hiteltípusok, amelyek a mindenkori jegybanki alapkamattól függnek, valamint megjelentek a hosszú időre, 10-15 évre fixálható hitelek is – fűzte hozzá.

„Azt látjuk, hogy egyre tudatosabbak az igénylők, illetve a bankok is. A vásárlók sokkal jobban meggondolják, hogy biztosan annyi hitelt vegyenek fel, amennyire tényleg szükségük van, és lehetőleg a kiszámítható, biztonságos ajánlatokat válasszák” – közölte a szakértő.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Kossuth Rádió Napközben Kossuth Rádió Napközben

Egyre többen építenek lakóingatlanokat eladási céllal

Az új lakások fele magánszemélyekhez köthető, a vállalkozások által épített lakások aránya így szintén ötvenszázalékos lehet. Balogh László szerint ez azt mutatja, hogy a családi házak építése továbbra is jelentős szerepet játszik, de az értékesítési céllal épített lakások súlya is egyre nagyobb.

A szakértő azt mondta: a kedvező ingatlanpiaci környezetben már a befektetők is rájöttek arra, hogy „jó üzlet” lakást építeni. A statisztikák szerint 50 százalékos azoknak az aránya, akik eladási céllal építenek lakóingatlanokat. Az adatok azt mutatják, hogy fellendült az építési kedv Magyarországon a beruházók részéről is – fűzte hozzá.

Trencsán Erika arról is beszélt, hogy a jelenlegi kamatkörnyezetben a lakástakarék az egyik legjobb befektetési forma. „A lakástakarékhoz hozzáadódik a harmincszázalékos állami támogatás is, amivel akár egy 10-12 százalékos hozamot is ki lehet hozni” – mondta.