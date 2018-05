Jubilál a hódmezővásárhelyi állattenyésztési és mezőgazdanapok

Idén 25. alkalommal várja érdeklődőit az alföldi városban a nagy hagyományokkal bíró szakkiállítás és vásár, amely 2018. május 10-én, csütörtökön nyitja meg kapuit, és három napon át tart. A kiállítás az elmúlt két és fél évtizedben a magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb jelentőségű szakmai találkozójává vált.

A hódmezővásárhelyi állattenyésztési és mezőgazdanapokat a Hód-Mezőgazda Zrt. szervezi kezdettől fogva a Magyar Állattenyésztők Szövetségének és tagszervezeteinek társrendezésében.

A hagyomány és az innováció kéz a kézben jár

A kiállítás célja a szakmai események mellett olyan programok nyújtása is, amelyek azokat a kilátogatókat is megszólítják, akik érdeklődésből vesznek részt a rendezvényen. A szervezők mindig is szem előtt tartották, hogy mindamellett, hogy lehetőséget biztosítanak az állattenyésztőknek arra, hogy megmutathassák minél szélesebb rétegnek, hogy mivel telnek mindennapjaik, a felnövekvő nemzedékhez is igyekeznek közelebb vinni az állattenyésztési szakma szépségeit.

A Hód-Mezőgazda Zrt. volt az a részvénytársaság, amely idehaza megteremtette az állatkiállítások kultúráját, és vezette be az állatbírálatokat a legfejlettebb állattenyésztő országok mintája alapján. Az állatkiállítói terület évről évre egyre több tenyészállatnak ad helyet. A kellemes hangulatú, magyaros stílusú, nádfedeles, faszerkezetes állatbemutató terek ideális helyszínt teremtenek a vidék legnagyobb mezőgazdasági szakmai találkozójának.

Szürke marha az alföldi állattenyésztési és mezőgazda napok megnyitóján (MTI-fotó: Németh György)

A főhangsúly a szakmaiságon van

A háromnapos, az egykori vásárok hangulatát idéző rendezvényen az állattenyésztés nyolc ágazata, a ló-, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, kecske-, a baromfi-, díszbaromfi- és nyúltenyésztők, a halászat, vadászat, valamint az állattenyésztés és az ahhoz kapcsolódó növénytermesztés szakiparának képviselői mutatkoznak be.

A szakmaiság határozza meg minden évben a programok összetételét is. Ahogy az a rendezvény oldalán is olvasható, a bírálatok és a tenyészállat-árverések a mindenkori hazai állomány legjavának állapotát és nem utolsósorban a piaci helyzetet is tükrözik.

A rendezvény utolsó napján, a családi napon a díjazott tenyészállatokat még egyszer felvonultatják a nagyközönség előtt.

Valamennyi szakterület képviselője megjelenik a mezőgazdasági seregszemlén

A hazai mezőgazdaság jelentős része megjelenik a vásárhelyi kiállításon a szaporodásbiológiától a tartástechnológián át a takarmányozásig. De rajtuk kívül vetőmag-előállítókat, műtrágya-forgalmazókat, gépgyártókat és forgalmazókat, valamint a különböző technikák és technológiák képviselőit is meg lehet találni csütörtöktől Hódmezővásárhelyen.

Külföldre is eljutott a rendezvény híre

A kiállítás és vásár az évek során nemzetközivé vált, egyre több külföldi kiállító és látogató vesz részt a háromnapos eseményen. A szervezők idén sem szakítottak a hagyományokkal, 2018-ban is lesz vendégországa a XXV. alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapoknak: a szomszédos Szerbia mutatkozik be.

A V4-es országok is képviseltetik majd magukat Romániával kiegészülve, mivel a 2018-as mezőgazdanapok ad helyet majd a Furioso Norht Star lófajta nemzetközi fesztiváljának.