Rekord a hazai ingatlanpiacon

Soha nem látott mértékben, éves összevetésben 65 százalékkal bővült az első negyedévben a használatba vett új lakások száma, ami mintegy 3400 új otthont jelent – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A nemzetgazdasági tárca szerint az emelkedés az otthonteremtési program eredményességét is tükrözi.

Az idei első negyedévben 3394 új lakás épült, ami 65 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 9850 volt, ami 3,4 százalékkal több, mint 2017 első negyedévében – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal.

Az emelkedés az otthonteremtési program eredményességét is tükrözi – kommentálta az adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

2018 első három hónapjában az új építési engedélyek és egyszerű bejelentések darabszáma 9850 volt, amely a kimagasló tavalyi teljesítményhez viszonyítva 3,4 százalékos növekedést jelent éves összehasonlításban. Az új építési engedélyek számának az elmúlt években megfigyelt emelkedése már számottevően megjelenik a lakásépítések megugrásában is.

A lakáspiac fellendülése a tartósan emelkedő reáljövedelmek mellett a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) sikerességét is bizonyítja. Idén márciusig összesen 72 ezer család kérelmét fogadták be a bankok 205 milliárd forint értékben, ami az éves hazai GDP 0,5 százalékát meghaladó összeg.

Élénkül a lakáspiac

A kedvező tendenciák az elkövetkező negyedévek során várhatóan tovább erősödnek, ugyanis a kormány által meghozott intézkedések jelentősen élénkítik a lakáspiac keresleti és kínálati oldalát is. A hatéves bérmegállapodás eredményeként megvalósuló béremelések is pozitív hatással vannak a kereslet élénkülésére.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője közölte, az elmúlt két évben (a lakásáfa csökkentése és a csok kiterjesztésének bejelentése óta eltelt időszakban) összesen több mint megháromszorozódott a lakásépítési engedélyek száma, míg 89 százalékkal nőtt a lakásátadások száma. Emlékeztetett: 2016 eleje óta a lakásépítési engedélyek száma 79 406, míg az átadások száma 27 777 volt, azaz 51 629-cel több engedélyt adtak ki, mint amennyi lakás megépült.

Kifejtette: idén és jövőre így jelentős átadási hullámra számít a Takarékbank, azonban szükséges lenne a kedvezményes lakásáfa határidejének meghosszabbítása, mivel 2019 végére tetőzhetnek a lakásátadások, 2020-tól pedig jelentősen visszaeshetnek. A bizonytalanság ellenére azonban ismét emelkedett az építési engedélyek száma.

Robbanásszerűen növekednek a lakásépítések

Suppan szerint az idén és jövőre várható lakásátadási hullám mellett az irodaépítések, az ingatlanfejlesztői piac, az ipari és logisztikai beruházások, a tisztán állami és uniós támogatású projektek felfutásával idén a gazdasági növekedés gyorsulására számítunk, így a GDP növekedése idén elérheti, de akár meg is haladhatja a 4,5 százalékot. A társasházépítések és az ingatlanfejlesztések döntő része Budapesten zajlik, a lakásátadások száma idén és jövőre a fővárosban meghaladhatják a tízezret, országosan pedig a huszonötezret. A kivitelezéseket ugyanakkor hátráltatja a munkaerő- és kapacitáshiány, egyes tervezett társasház-beruházásokat már visszavontak, így feltehetően nem épül annyi lakás, mint ahány engedélyt kiadtak.

Várható volt a kiugró mértékű bővülés

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, az átadott új lakásoknál látható látványos, 65 százalékos növekedés nem meglepő, mert az utóbbi években felfutó fejlesztések közül egyre több került az utolsó fázisba. Az első negyedévben Budapesten volt robbanásszerű emelkedés, a fővárosban 609 új lakást készült el, ez a háromszorosa az egy évvel korábbinak.

A korábbi lakásépítési statisztikákból már látni lehetett, hogy a nagy budapesti beruházások az idén érdemben javítják a statisztikát. Rámutatott arra is, hogy országos szinten az új lakások fele magánszemélyekhez volt köthető, a vállalkozások által épített lakások aránya ötvenszázalékos lett. Ez azt mutatja, hogy a családiház-építéseknek továbbra is jelentős a szerepük, de az értékesítési céllal épített lakások súlya is egyre nagyobb.

Kimagasló volt idén a kiadott, új építési engedélyek száma

Fotó: MTI

Rengeteg új lakás épülhet

A portál elemzése szerint az átadott új lakások robbanásszerű növekedése miatt idén összesen 20-25 ezer új lakás átadása várható a piacon, jelentős részük Budapesten és a nagyobb vidéki városokban.

Az elemzés azonban felhívja a figyelmet arra: bár jól látható az újlakás-piac felfutása, vannak azért kockázatok. Több nagy társasházfejlesztésnél csúszhatnak az átadások az eredetileg kitűzött határidőhöz képest, elsősorban az építőiparban kialakult kapacitás- és munkaerőhiány miatt. Ezek a tényezők az erős kereslet mellett pedig az árak emelkedéséhez is hozzájárulnak.

Erős a kereslet

A portál adatai szerint Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára május elején 715 ezer forint volt, ez pedig tízszázalékos drágulást jelent éves szinten a kínálati árakban. A megyei jogú városokban az átlagos kínálati négyzetméterár 415 ezer forint volt, ami 21 százalékos drágulásnak felel meg.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint kétségtelenül erős a kereslet az új lakások iránt, de az áremelkedéssel már nem minden vevőjelölt tud vagy akar lépést tartani. Ráadásul a fejlesztőknek muszáj tartaniuk a tempót, mert a jelenlegi szabályozás szerint 2019 végén lejár a kedvezményes lakásépítési áfára vonatkozó határidő, ha addig nem lesz változás, akkor a 2020 után átadott lakásoknak jóval magasabb lehet az áfatartalma, és ez a végső árat is megemelheti.

Az országos átlaghoz képest még drasztikusabban, mintegy háromszorosára nőtt a fővárosi lakásátadások száma

Stockphoto

Elkezdődtek a tömeges társasházátadások

Az országos átlaghoz képest még drasztikusabban, csaknem háromszorosára nőtt a fővárosi lakásátadások száma. A 609 lakás önmagában nem tűnik soknak, ugyanakkor egyértelműen mutatja, hogy végre a számokban is megmutatkozik a 2016-ban repülőrajtot vett lakásépítési boom eredménye.

„A nagyobb társasházépítések átfutási ideje – ha a telek már megvan – jellemzően 1,5-2 év, ráadásul most a munkaerőhiány is lassítja az építkezéseket. Mostanra kezdenek tehát beérni a két éve indított fejlesztések, s ebben ráadásul idén és jövőre további rekorddöntések várhatók” – fogalmazott Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A másik fontos mutató, az országosan kiadott 9850 építési engedély ugyanakkor alig 3 százalékos bővülést jelez az első negyedévben. A fővárosi és községi csökkenést a városi jogállású települések növekedése ellensúlyozza. Bár ez a volumen 2007 óta a legerősebb évindításnak számít, a tavalyi teljes éves húszszázalékos vagy a 2016-os 152 százalékos növekedés után látványos lassulást jelez. Az építési hajlandóság mérséklődésének fő oka a lakásépítőket érintő bizonytalanság, hogy vajon mi lesz az eredetileg 2019 végéig élő csökkentett, ötszázalékos lakásáfa sorsa 2020-tól.