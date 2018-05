Így takarítson meg, ha jól akar járni

A BankRáció.hu legújabb elemzése szerint a lakáscélú megtakarítások közül az egyik legjobb megoldást a lakástakarék-konstrukciók jelentik, legyen szó lakásvásárlásról, lakásfelújításról vagy akár a lakáshitel-tartozás mérsékléséről.

Jelenleg a piacon négy szolgáltató lakástakarék-konstrukciói közül lehet válogatni. Ennek a megtakarítási formának a fő elemeit jogszabályok határozzák meg, így ezekben nincs eltérés az egyes szolgáltatók között. A havi befizetés összege húszezer forint, a legrövidebb futamidejű szerződések négy, a leghosszabbak tíz évesek, valamint a befizetésekre 30 százalékos állami támogatás jár, amelyet éves szinten 72 ezer forintban maximalizáltak – mondta a Ma reggel adásában Trencsán Erika, a BankRáció hitelszakértője.



Bár az állami támogatás miatt elég szigorú előírások vonatkoznak a lakástakarék-szerződésekre, de azért a piaci szereplők ajánlatai között lehetnek különbségek. Például a szerződéskötési díj eltérő lehet, vannak szolgáltatók, amelyek ezt például elengedik – mondta.

A megtakarítást csak lakáscélú befektetésre használhatjuk, így vásárlásra vagy felújításra, akár napkollektor beszerelésére, vagy már meglévő hitel törlesztésére.

A lakástakarékok nagy előnye éppen az állami támogatásokban rejlik. Az állam ezzel a tudatos megtakarítást támogatja – hangoztatta Trencsán Erika. A jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben az egyik legkedvezőbb megtakarítási forma és egyre népszerűbb. A lakástakarék-konstrukciók további előnye a rugalmasság.

„Aki például eredetileg négyéves futamidejű szerződést kötött, de a lejáratkor nem tudja lakáscélra felhasználni, az meghosszabbíthatja a takarékoskodási időszakot” – fogalmazott a szakember.

Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakástakarék-konstrukciók segítségével a megtakarítási időszak után fix törlesztőrészletű lakáshitelt is fel lehet venni. Azt is hozzátette, hogy nemcsak vásárlásra, hanem lakásbővítésre, lakáskorszerűsítésre és a meglévő lakáshitel-tartozás csökkentésére vagy kiegyenlítésére is alkalmasak a lakástakarék-szerződések.