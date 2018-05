Hatalmas bővülés az autópiacon

Áprilisban folytatódott az újautó-piac növekedése: több mint 12 ezer autó került az utakra, ami kiugró, 39 százalékos növekedést jelent. A lízingfinanszírozás aránya továbbra is magas, mintegy negyven százalékos.

Az idei év óriási bővülést hozott az új autók tavaly is jelentősen növekedő piacán. Áprilisban a kereskedők 12 056 új személyautót adtak el, ez pedig 39 százalékos növekedésnek felel meg. Az év első négy hónapjának mérlege mintegy 44 ezer új autó, ez pedig 32 százalékos emelkedést jelent. Az eladások bővülése azért is látványos, mert a múlt év azonos hónapjaiban is szép számokat produkált a piac, tehát a magas bázishoz képest következett be a mostani növekedés.

Ezt mutatja, hogy a 2018 első négy hónapjában elért közel 44 ezer darabos újautó-eladás 2016 azonos időszakához képest 57 százalékos plusznak felel meg – derül ki a Datahouse legfrissebb adataiból.

A kis- és nagyteherautóknál is komoly a bővülés az idén

Stockphoto

Korszerűbb autópark

Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára elmondta: az autóleadások növekedésében a Magyar Lízingszövetség tagvállalatai jelentős szerepet vállalnak, mert az új autók számottevő része, mintegy negyven százaléka most már tartósan lízingfinanszírozás segítségével kerül az új tulajdonoshoz. Az újautó-boom pedig segíti azt is, hogy korszerűbbé váljon a magyarországi autópark, erre szükség is van, hiszen a magyarországi személyautók átlagos életkora meghaladja a 14 évet.

