Kúria: Az áramszámláknak is érthetőnek kell lenniük

A közüzemi szolgáltatóknak nem csupán az a kötelessége, hogy kibocsássák a számlát, hanem azoknak a fogyasztók számára követhetőnek és egyszersmind érhetőnek is kell lenniük. Ha ezt a szolgáltató megsérti, úgy a fogyasztónak adott esetben kötbér is járhat – tájékoztatott a Kúria álláspontjáról a Budapesti Békéltető Testület.

Nemcsak az a közüzemi szolgáltatók kötelessége, hogy havonta számlákat bocsássanak ki, hanem a számláknak, fizetési emlékeztetőknek, fizetési felszólításoknak érhetőnek is kell lenniük. Amennyiben nem ez történik, akkor a fogyasztó jogosan kérhet kötbért az áramszolgáltatótól – tájékoztatott a Budapesti Békéltető Testület (BBT).

Az egyik, BBT-hez fordult fogyasztóval az történt, hogy az áramszolgáltató tévedésből 44 036 forintot utalt át a számlájára túlfizetés címén, majd a téves kifizetésre hivatkozással, jogosan ezen összeg visszafizetését kérte. Az ügyfél ennek a visszafizetésére részletfizetéseket kért, majd kapott is. Azonban már ez utóbbit is tévesen állapította meg az áramszolgáltató, hiszen a kéthavi részletfizetés összesen az eredeti, 44 036 forintos követelés helyett már csupán 37 126 forintról szólt. Ez után a fogyasztó kapott két újabb csekket, de az összeg ismét sehogy sem jött ki, hiszen ezek további: egyszeri 7060, valamint egy 6910 forintos befizetendő tételről szóltak. Ezekkel együtt viszont már a fogyasztóval szemben támasztott teljes követelés meghaladta a negyvennégyezer forintos eredeti felszólítást.

A történet azonban ezzel sem ért véget, mert hiába rendezte az ügyfél a kéthavi részletfizetést, ezt követően arról tájékoztatták, hogy van még egy további, 307 forintos hátraléka is, és a sort végül egy újabb, 3948 forintos fizetési felszólítás követte. Sőt a fizetés elmaradása esetére kilátásba helyezték a szolgáltatás kikapcsolását is. A fogyasztó álláspontja szerint már nem volt semmilyen tartozása, és kétségbe esett az esetleges kikapcsolástól. Ezért fordult a BBT-hez, amely az ajánlásában megállapította, hogy a panaszosnak van igaza. Így pedig a nem megfelelő számlázás miatt amellett döntött a testület, hogy az áramszolgáltató ötezer forint kötbért köteles megfizetni az ügyfelének, valamint egy a tényleges fogyasztásokról szóló elszámoló számlát is készítenie kell.

Bővebben a témáról itt olvashat.