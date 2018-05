A gazdasági erősödése kedvez a hitelezés fellendülésének

Az utóbbi időszakban folyamatosan növekszik a lakossági hitelek aránya. A Központi Hitelinformációs Rendszer adatai alapján egy év alatt 33 ezer fővel bővült a nyilvántartottak száma. A szakértők úgy látják, hogy mindez a kiszámítható jövedelmi helyzetnek, a stabil gazdasági kilátásoknak és az erős munkaerőpiacnak köszönhető.

Idén februárra százmilliárd forint fölé emelkedett az új kihelyezett kölcsönök összege. Azt lehet látni, hogy nagyon kedvező volt a tavalyi év a hitelfelvevők számára, hogyha összességében megnézzük, akkor bő hatszázmilliárd forintos értékben vettek fel hitelt az emberek – mondta Szabics András Zsolt, a Bankmonitor vezető elemzője az M1 Forint, fillér című műsorában.



Emellett személyi kölcsönt, illetve fogyasztási hiteleket még bő négyezermilliárd forint értékben – tette hozzá. Ez a szakértő elmondása alapján azt jelenti, hogy éves szinten 2016 és 2017 között 30-40 százalékkal nőtt a kihelyezett hitelek nagysága.

A legnépszerűbb termékek a lakáshitelek és a személyi kölcsönök. A lakáshiteleknél elsősorban azt látjuk, hogy százból csaknem nyolcvan ügyfél használt lakásvásárláshoz kéri, és a maradék körülbelül ötöde oszlik meg az új lakásépítés, vásárlás és a felújítási hitelcél között – mondta Árva András, a K&H bank lakossági marketingvezetője.

Az ügyfelek legtöbbször a 15 éves futamidejű, tízmillió forintos kölcsön mellett döntenek. Erre a konstrukcióra akár már 2,2 százalékos kamattól is van ajánlat, ami ráadásul egy évig fixálja be a törlesztő részletet – hívta fel a figyelmet Trencsán Erika, a Bankráció ügyvezetője. Kiemelte: ha hosszabb időre szeretnénk fixálni a törlesztőket, akkor ennél magasabb kamattal találkozunk. Egy 5 éves fixált törlesztés esetén 4,24 százalékos ajánlat is van.

A szakértők szerint hitelfelvételi kedv növekedése az alacsony kamatkörnyezetnek is köszönhető. Árva András emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban egy nagyon kedvező, történelmi mélyponton lévő jegybanki alapkamattal találkozunk, és ennek megfelelően az elmúlt pár évben nagyságrendekkel csökkentek mind a lakáshitelek, mind a személyi kölcsönök kamatai.

Ez érzékelteti a törlesztőrészletekben is a hatását, ma jóval kedvezőbb feltételekkel lehet hitelhez jutni, mint akár csak pár évvel ezelőtt, és nagyon fontos az is, hogy ma már ezek mind forintalapú hitelek, tehát árfolyam kockázattal sem kell számolni – hangsúlyozta a szakértő.

Egyre többen vannak, akik meglévő hitelük mellé egy másik kölcsönt is igényelnek. Ez azonban veszélyes is lehet.

Trencsán Erika fontosnak tartotta leszögezni, hogy az igénylőnek és a banknak egyaránt figyelembe kell vennie a jogszabályokat, amelyek meghatározzák az egy ingatlanra terhelhető hitel mértékét. Ez a határ a maximum 80 százaléka az ingatlan értékének – részletezte. A szakember tapasztalatai szerint ez sok esetben nem elegendő ahhoz, hogy azt az álomotthont meg tudja vásárolni az igénylő. Ekkor fordul elő, hogy személyi kölcsönt is igényel – mintegy kiegészítő hitelként.

A bankok adatai alapján az úgynevezett nem teljesítő hitelek aránya az újonnan felvett kölcsönök esetében mindössze néhány tized százalék. A magyarok eladósodása miatt tehát jelenleg nem kell aggódni– hangsúlyozta Szabics András Zsolt. A jegybanknak minden lehetősége megvan arra, hogy szabályozza a piacot, és az elemzések is azt hozzák ki, hogy nem tartozunk egy túlzottan eladósodott kategóriába – tette hozzá.

A szakember rámutatott arra is, hogy a válságot követő években a hitel iránti kereslet lecsökkent, inkább a megtakarítások felé mozdult el a lakosság, és jelentős mértékben halmoztak fel tőkét. A szakértők úgy látják, a kiszámítható jövedelmi helyzetnek, a stabil gazdasági kilátásoknak és az erős munkaerőpiacnak köszönhetően mer a lakosság egyre több hitelt felvenni.