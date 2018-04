Ezzel takarítják meg a legtöbb pénzt a lakásvásárlók

A lakástakarék az egyik legnépszerűbb megtakarítási forma a kapcsolódó állami támogatások miatt. Szerződéskötés előtt azonban érdemes tájékozódni a piacon, mert a különböző konstrukciók költségeiben akár ötszörös különbség is lehet.A legmagasabb, több mint 10 százalékos hozamot a 4 éves futamidejű konstrukciók biztosítják. A legalacsonyabb hozam a 10 évesé, de ennél jár a legnagyobb összegű állami támogatás.

Képünk illusztráció. MTI Fotó: Balázs Attila

A lakáscélú megtakarítások közül az egyik legjobb megoldást a lakástakarék-konstrukciók jelentik, legyen szó lakásvásárlásról, lakásfelújításról vagy akár a lakáshitel-tartozás mérsékléséről. A lakástakarék-konstrukciók az évi 30 százalékos, maximum 72 ezer forintos állami támogatás révén 10 százalék feletti hozamot biztosíthatnak. Ezzel pedig a teljes befektetési piacon az egyik legjobbak közé tartoznak. Az állami támogatás maximalizálása érdekében havi 20 ezer forintos megtakarítást érdemes vállalni.

Meddig és mennyi?

Jelenleg a piacon 4 szolgáltató lakástakarék-konstrukciói közül lehet válogatni. A legrövidebb futamidejű szerződések 4 évesek, a leghosszabbak 10 évesek. A BankRáció.hu legfrissebb összeállítása szerint a 4 éves lakástakarékoknál a hozzam 10-12 százalék is lehet, a teljes megtakarított összeg pedig 1,2-1,3 millió forintra rúg. A 10 éveseknél az éves hozam 4-5 százalék, összesen pedig 3,1-3,3 millió forintot lehet megtakarítani. Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakástakarék-konstrukciók segítségével a megtakarítási időszak után fix törlesztőrészletű lakáshitelt is fel lehet venni. Azt is hozzátette, hogy nemcsak vásárlásra, hanem lakásbővítésre, lakáskorszerűsítésre és a meglévő lakáshitel-tartozás csökkentésére vagy kiegyenlítésére is alkalmasak a lakástakarék-szerződések.

Különbségek – 7 ezer vagy 35 ezer?

Trencsán Erika arra is rámutatott, hogy a lakástakarék-konstrukciók módosíthatóak, például meg lehet hosszabbítani ezeket. „Így, aki például eredetileg 4 éves futamidejű szerződést kötött, de a lejáratkor nem tudja lakáscélra felhasználni, az meghosszabbíthatja a takarékoskodási időszakot” – fogalmazott a szakember.

Bár az állami támogatás miatt elég szigorú előírások vonatkoznak a lakástakarék-szerződésekre, de azért a piaci szereplők ajánlatai között lehetnek különbségek. Például a szerződéskötési díj eltérő lehet, vannak szolgáltatók, amelyek ezt például teljes mértékben elengedik. Április végén a BankRáció.hu összesítése szerint volt olyan 4 éves lakástakarék-konstrukció, amelynél a teljes költség mindössze közel 7 ezer forint volt. Akadt azonban olyan is, amelynél ennek az ötszöröse, több mint 35 ezer forint, ami az éves maximális állami támogatás fele.