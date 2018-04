Egyre több olasz érkezik Magyarországra

Olasz hét a közmédiában: április utolsó hetében mindennap foglalkozunk Olaszországgal és az olasz kultúra, valamint gazdasági élet magyarországi jelenlétével. Így a turisztikai kapcsolatokkal is, hiszen azzal együtt, hogy sok magyar kedvelt úti célja Olaszország, nagyon sok olasz állampolgár is látogat Magyarországra: 2016-ban félmilliónál is többen jöttek, és a számuk azóta is nő