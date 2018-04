Dübörög a munkaerőpiac

A 2018. január-márciusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 29 ezerrel, 178 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 3,9 százalékra csökkent – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez azt jelenti, hogy 4 millió 435 ezren dolgoznak Magyarországon, s 2010-hez képest így 756 ezerrel több embernek van munkája hazánkban.

Nagymértékben nőtt a foglalkoztatottság 2018 első negyedévében, az egy évvel korábbihoz képest 67 ezerrel többen, azaz 4 millió 435 ezren dolgoznak Magyarországon a KSH ma reggeli gyorstájékoztatója szerint. A 2018. január-márciusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma ugyanis az egy évvel korábbihoz képest 29 ezerrel, 178 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 3,9 százalékra csökkent – közölte a KSH.

A 15-24 éves fiatal munkanélküliek száma hibahatáron belül változott: számuk 33 ezer volt, munkanélküliségi rátájuk 10,4 százalékos volt. A munkanélküliek csaknem ötöde továbbra is ebből a korcsoportból került ki. A 25-54 éves, legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal, 3,6 százalékra, míg az 55-74 éveseké 1,8 százalékponttal, 2,3 százalékra csökkent. A munkanélküliség átlagos időtartama 16,4 hónapra csökkent, a munkanélküliek 39,8 százaléka legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélküli volt – áll a jelentésben.

Régiós eltérések

A KSH közölte: a 15-74 éves férfiak körében 21 ezer fővel, 88 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma, munkanélküliségi rátájuk pedig 0,9 százalékponttal, 3,5 százalékra mérséklődött. A nők esetében a változás kisebb mértékű volt, a munkanélküliek száma 8 ezer fővel, 90 ezer főre, a munkanélküliségi ráta pedig 0,4 százalékponttal, 4,3 százalékra mérséklődött – tették hozzá.

A statisztikai adatok alapján a munkanélküliségi ráta a 15-74 évesek körében Dél-Dunántúlon, Közép-Dunántúlon és Budapest régióban kismértékben nőtt, a változások azonban mintavételi hibahatáron belüliek voltak. Az ország többi részén mérséklődött a munkanélküliség, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön egyaránt 1,9 százalékponttal csökkent a ráta, 4,9, illetve 6,6 százalékra. A munkanélküliségi ráta Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb (6,9 százalék), míg Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb (1,8 százalék).

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 18,9 százalékkal, 285 ezer főre csökkent március végére az egy évvel korábbihoz képest.

A Nemzetgazdasági Minisztérium kifejtette: 2010-hez képest 756 ezerrel több embernek van munkája hazánkban, ebből főként a kormány piacot támogató foglalkoztatáspolitikájának hatására 600 ezer munkahely a hazai versenyszférában jött létre. A munkanélküliség évtizedes mélyponton, továbbra is négy százalék alatt, 3,9 százalékon áll.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 125 ezerrel többen dolgoznak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 42 ezer fővel, a külföldön dolgozók száma 15 ezer fővel csökkent, amely 21, illetve 14 százalékos csökkenésnek felel meg.

Érdemi javulás

Nyolc év alatt a foglalkoztatási ráta 54,1-ről 68,7 százalékra javult, ami 14,6 százalékpontos növekedésnek felel meg. Ugyanezen időszak alatt a munkanélküliségi ráta pedig 11,8-ról 3,9 százalékra esett vissza, ami 7,9 százalékpontos csökkenés eredménye. A munkanélküliségi ráta is bőven az uniós átlag alatt van, 2018 második hónapjában Németországgal együtt a harmadik legjobb mutatóval rendelkezünk EU-s viszonylatban.

A fiatalok foglalkoztatása is érdemben javult, míg a munkanélküliségi rátájuk nyolc éve 30 százalékhoz közelített, addig ez mára 11 százalék alá csökkent, a foglalkoztatási rátájuk pedig már 30 százalékhoz közelít, mára közel 28 százalékra emelkedett.

Kormányzati programok

Az NGM közölte: a növekedést nagyban segítették a kormány által indított Munkahelyvédelmi Akció kedvezményei, az Ifjúsági garancia program, a hatéves bérmegállapodás és a további munkaerőpiac-élénkítő intézkedések. A foglalkoztatottak számának jelentős mértékű növekedésében nagy szerepe van a magyar munkaerő-piaci reformoknak, a gazdaságfejlesztő programoknak, a munkát terhelő adók csökkentésének, a minimálbérek érdemi emelésének, illetve a 2013-ban bekövetkezett növekedési fordulatnak.

Továbbra is feszes a munkaerőpiac

Ürmössy Gergely, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője elmondta: várakozásuk szerint egész évben 4 százalék alatt maradhat a mutató, a mértéket azonban nehéz megbecsülni. Az alacsony munkanélküliségi ráta, a reálértelemben is gyors bérnövekedés, valamint az erős fogyasztói bizalom is arra enged következtetni, hogy a gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje idén is a lakossági fogyasztás lesz.

Becslésük szerint az idei évben 3,7 százalékkal bővülhet a magyar GDP. Ha ténylegesen kitart a bérek kétszámjegyű emelkedése, tovább javul a hazai fogyasztói bizalom, illetve a külső környezet is támogató marad, akkor az is előfordulhat, hogy a jelenlegi előrejelzésüknél erősebb teljesítményre lesz képes a magyar gazdaság idén.

Emelkedett a foglalkoztatottak száma

Horváth András, a Takarékbank elemzője elmondta: a munkanélküliek száma nem változott az előző 3 havi átlaghoz, míg 29 ezer fővel csökkent az egy évvel ezelőttihez képest. Így a legjobb munkavállalási korú, 20-64 éves korosztály 73,8 százaléka dolgozott, ami érdemben meghaladja az EU28-ak 72,2 százalékos átlagos rátáját, de további erőfeszítésekre van szükség az egyik fő versenytárs cseh gazdaság 78,5 százalékos rátájának eléréséhez.

Kiemelte: a foglalkoztatottak száma a szolgáltatások kivételével minden piaci ágazatban bővülést mutatott 2018. I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A teljes foglalkoztatás állapota felé tovább közelít a magyar munkaerőpiac, azonban a sokat hangozatott munkanélküliségi ráta helyett ennek megállapításához sokkal érdemesebb a foglalkoztatási rátát vizsgálni, ami sokkal inkább kifejezi ezt az állapotot. Ezt a rátát tekintve pedig további 4-5 százalékos javulásra van tér az ideális munkavállalási korú népességben, a legjobb teljesítmény nyújtó európai államokat figyelembe véve. Ez az aktív népesség létszáma alapján további 250-300 ezer új munkahelyet jelent, ezt követően lenne kijelenhető a teljes foglalkoztatottság.

Ennek forrását az intézményi statisztikák is alátámasztják, a munkaerőhiányról szóló folyamatos hírek ellenére a magyar gazdaság továbbra is mintegy 500 ezer fős munkaerőtartalékkal rendelkezik a dolgozni szándékozó inaktívak, a közfoglalkoztatottak, a külföldre ingázók és a munkanélküliek számát tekintve. Továbbá a központi államigazgatásból több tízezer magasan képzett munkavállaló versenyszférába való átvezetésére lenne szükség az egészségesebb hazai foglalkoztatási szerkezet érdekében.

Horváth András kifejtette: a foglalkoztatás bővülésének a tavalyi évben látottakhoz képesti lassulása arra utal, hogy egyre kevesebb a szakképzett, aktívan bevonható potenciális munkavállaló a magyar munkaerőpiacon és kezdi elérni a csúcsát a foglalkoztatottság a munkaerő jelenlegi képzettségi szintjén. Így még inkább hangsúlyosabbá válik az oktatás fejlesztésének és a leszakadó rétegek oktatásba minden áron való bevonásának kérdése. Ha a magyar gazdaság fel kíván zárkózni a fejlettebb európai gazdaságok foglalkoztatási szintjéhez.

Közelít a rekord

A Takarékbank elemzője hangsúlyozta: a foglalkoztatottak száma várhatóan idén a nyári hónapokban fogja átlépni a 4,5 millió főt az 1980-as évek óta először. A munkanélküliségi ráta 2018-ban várhatóan 3,0 százalékig süllyed a nyár végére, az éves átlag pedig 3,4 százalék lehet. A képzett munkavállalók hiánya lassíthatja a bővülést, de ez egyben a termelékenység és a hatékonyság fokozását, illetve a munkaerőt kiváltó beruházások felfuttatását kényszeríti ki a vállalkozásoknál, ami támogatja mind a bérek, mind a GDP erőteljesebb bővülését. A szűkös munkaerő-kínálatból eredő további erőteljes reálbér növekedés pedig tovább ösztönzi a lakossági beruházásokat és a fogyasztást.