Családi vállalkozások növekedését segítik

Hatalmas növekedési lehetőséget jelent egy cég számára a szervezetfejlesztés. A családi vállalatok számára azonban ez dupla kihívás a családi és üzleti szerepek összefonódása miatt. A tudatosan menedzselt változáshoz konkrét kiindulási pont, célok és időszakos mérföldkövek kitűzését javasolták a szakemberek a K&H-ban szervezett családi vállalatok találkozóján.

„A családi tulajdonú vállalatok nemcsak stabil részét képezik a nemzetközi és a magyar gazdaságnak, de hosszú távú szemléletmódjuk és vállalati kultúrájuk miatt más cégek számára is megoldást mutathatnak a sikeres fejlődéshez, növekedéshez. Mivel a K&H vállalati portfóliójának közel felét családi tulajdonú cégek alkotják, közelről látjuk és értjük az őket foglalkoztató kihívásokat. Így azt is érzékeljük, hogy számukra különösen nagy feladatot jelent az akár több évig is elhúzódó szervezetfejlesztés” – hangsúlyozta Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője a családi tulajdonban lévő vállalatok szervezetfejlesztése kapcsán szervezett szakmai találkozón.

Németh Gergely, a COVA tanácsadó cég szervezetpszichológusa úgy látja, hogy hatalmas potenciállal bír egy cég számára a szervezetfejlesztés. A családi tulajdonú cégek azonban különleges helyzetben vannak, az ő esetükben ugyanis a család-tulajdon-üzletvezetés összefonódása miatt a családi és az üzleti folyamatok változtatását párhuzamos tervezési folyamattal lehet hatékonyan megvalósítani.

A fejlődés záloga

„A családi vállalatok esetében a cég eddigi fejlődésének záloga éppen abban rejlett, hogy a tulajdonos személyesen vett részt a folyamatok menedzselésében. A napi szintű döntések legnagyobb része intuíciókra támaszkodik a tények helyett. A tényalapú döntések jobban szolgálják a szervezeteket sikerességét. Ráadásul a vezetők által megélt döntési helyezetek többsége valójában nem tényleges döntés, hanem olyan automatizálható folyamat, amihez nem feltétlenül szükséges közvetlenül a cégvezető. Mivel a szervezetfejlesztés során leginkább az olyan nem megfogható vállalati értékekre tudunk hatni, mint az éppen a családi értékekből eredő szervezeti kultúra vagy a vezetői értékrend, így a sokéves, megszokott folyamatok újragondolása és fejlesztése csak akkor lehet sikeres, ha a cég és a tulajdonos (család) kész a változásra”.

