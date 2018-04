Ismét maradt az alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően 0,9 százalékon hagyta az alapkamatot, valamint –0,15 százalékon az egynapos betéti rátát. A monetáris tanács keddi kamatdöntésének indoklásában ismét megerősítette, hogy az inflációs cél fenntartható eléréséhez az alapkamat, valamint a laza rövid és hosszú oldali monetáris kondíciók tartós fenntartása szükséges.

A monetáris tanács az alapkamatot, az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatát és az egyhetes jegybanki fedezett hitel kamatát is 0,9 százalékon, az egynapos jegybanki betét kamatát pedig –0,15 százalékon tartotta. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

A testület közleményében jelezte: kiemelt figyelemmel kísérik a monetáris kondíciók alakulását, és a kibővített eszköztár alkalmazásával biztosítják a laza monetáris kondíciók tartós fennmaradását. A jegybank az inflációs cél fenntartható elérését továbbra is 2019 közepére várja.

Az MNB sikeresnek ítélte a jelzáloglevél-vásárlási programot, amelynek keretében idén április közepéig mintegy 150 milliárd forint névértékben vásárolt jelzálogleveleket. A program következtében jelentősen mérséklődtek és átlagosan negatívba fordultak a jelzáloglevelek állampapírpiaci hozamokhoz számított felárai – állapította meg az MNB. A finanszírozási költség csökkenése ösztönzőleg hatott az elsődleges piaci kibocsátásokra, elősegítve ezáltal a fix kamatozású hitelek térnyerését is – tették hozzá.

Kedvező befektetői megítélés

A grémium szerint az új jegybanki eszközök hatékonyan járulnak hozzá a laza monetáris kondíciók tartós fennmaradásához és a pénzügyi stabilitás javulásához. A monetáris tanács újra megerősítette: mind a jelzáloglevél-vásárlásokat, mind a monetáris politikai célú kamatcsereeszközt programszerűen, folyamatosan és hosszú ideig kívánják működtetni, így azok a monetáris politikai eszköztár szerves részét képezik.

A testület közölte, fenntartják a három hónapos betétállomány 75 milliárd forintos mennyiségi korlátját. A tanács márciusban a második negyedévre megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás mértékét legalább 400-600 milliárd forintban határozta meg. Az euróövezeti és régiós hozamokhoz viszonyított hosszú felárak az év eleji növekedés után a tavaszi hónapokban mérséklődtek, és hosszabb horizonton vizsgálva is érdemben csökkentek.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője közölte: a jegybank nem szokványos eszközökkel kívánta finomhangolni a monetáris politikát, amelyek közül az egyik legfontosabb eszköze a három hónapos betétállomány szűkítése azon célból, hogy a kereskedelmi bankok a jegybank eszközeinek igénybe vétele helyett a reálgazdaságot finanszírozzák, illetve állampapírokat vásároljanak. Ennek hatására a bankközi kamatlábak, és a rövid lejáratú referenciahozamok történelmi mélypontra süllyedtek, így a kiemelten fontos, számos hiteltermék árazásának alapjául szolgáló 3 hónapos bubor kamatláb már 0,03 százalékra csökkent, az egy évnél rövidebb futamidejű diszkont kincstárjegyek hozamai pedig átmenetileg negatív tartományba süllyedtek.

Az elemző hozzátette: a tartósan laza hazai monetáris kondíciókat a nemzetközi környezet egyre kevésbé támogatja, noha a gyenge inflációs nyomás miatt a Fed lassú ütemben folytathatja a kamatemeléseket, míg idén szeptemberéig folytatódik az EKB eszközvásárlási programja havi harmincmilliárd euró összeggel, kamatemelésre pedig 2019 második feléig nem lehet számítani. Ezalatt pedig a hazai kockázati felárak is tovább szűkülhetnek.

A monetáris tanács megjegyezte: a kelet-közép-európai régióval kapcsolatos befektetői megítélés változatlanul kedvező. Akárcsak egy hónappal korábban, úgy fogalmaztak, a várt inflációs pályák és az inflációs célkövető rendszerek sajátosságai miatt a piaci árazások a régiós jegybankok közötti eltérő monetáris politikai irányultság fennmaradását valószínűsítik.

Erősödő belső kereslet

A márciusi kétszázalékos infláció és a 2,4 százalékos maginfláció is megfelelt a jegybanki várakozásnak – szögezte le a jegybank testülete, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy az alapfolyamatot jellemző mutatók nem változtak és továbbra is elmaradnak a maginflációtól. Az első negyedévben a szolgáltató szektor árai a tavalyinál valamelyest gyorsabban, de továbbra is visszafogott mértékben emelkedtek, így a jegybank várakozásával összhangban a bérek oldaláról érdemi inflációs hatás továbbra sem azonosítható – állapították meg a közleményben.

Az MNB-nél továbbra is úgy látják, a magyar gazdaság növekedése 2018-ban tovább élénkül, négy százalék felett alakul, majd 2019-től fokozatosan lassul. A jegybank szerint a gazdasági növekedésben továbbra is markáns szerepe lesz a belső kereslet általános erősödésének. Az építőipari termelés dinamikus növekedése és a szolgáltató szektor teljesítményének bővülése a következő hónapokban is folytatódik.