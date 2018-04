Az első negyedévben újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus. A Szállás.hu elemzése alapján a növekedés 12,5 százalék volt. A hosszú hétvégékkel megtűzdelt időszakban Budapest, Eger és Hajdúszoboszló fogadta a legtöbb vendéget, az átlagos költés 35 382 forint volt, attrakciók tekintetében pedig az egri vár bizonyult a legerősebb turistamágnesnek.

A magyarok kezdik felfedezni az ország szépségeit, és egyre inkább kihasználják a hosszú hétvégéket utazásra – mondta Drávai-Mészáros Judit, a Szállás.hu marketingmenedzsere a Ma reggel adásában.

A hosszú hétvégék a hazai turizmusnak kedveznek

Január első napjai mellett, március 15-i ünnep és a húsvét is lehetőséget adott a többnapos utazásra, és ilyenkor belföldi úti célokat választunk – hangzott el az adásban.

De, hogyha nem lettek volna, akkor is valószínűleg tapasztalhattunk volna egy bizonyos fokú növekedést, hiszen az elmúlt években mi azt látjuk, hogy a magyarok egyre többször többet utaznak, és inkább rövidebb időre – mondta a marketing szakember.

A legnagyobb növekedést a három éjre vonatkozó foglalásokban mértük, de részarányukat tekintve továbbra is az egyéjszakás foglalások voltak a legjellemzőbbek – áll a Szállás.hu jelentésében.



A marketingvezető kiemelte az inspirációs csatornák, más szóval az ajánlások fontosságát. A Szállás.hu oldalán megjelenő ismertető cikkek után megnő a foglalások száma egy adott városba, régióba.

Arra a kérdésre, hogy mikor érdemes foglalni, Drávai-Mészáros Judit elmondta, hogy a felkapott, négycsillagos, wellness-szállodáknál, a fürdővárosokban már hónapokkal előre kell foglalni. Továbbra is ezek a legkeresettebb desztinációk, de egyre nő a népszerűsége, szerepe a kisebb panzióknak, vendégházaknak. Az első negyedéves adatok is azt mutatják, hogy egyre többen választanak helyszínt programok alapján.

Hajdúszoboszló családbarát fürdővárossá vált

Az első három hónapban a turisztikai látnivalók között az egri vár volt a legnépszerűbb. A magyarok előszeretettel látogatták a termálvizes üdülőhelyeket: a tíz legnagyobb vendégforgalmat elérő település több mint fele fürdőváros is.

Hajdúszoboszló továbbra is az egyik legkedveltebb célpont a belföldi turisták számára, a tavalyi hatodik helyről a harmadikra jött fel a listán. A fürdővárosban már most készülnek a főszezonra. Szombaton megnyitja kapuit a strand, elkezdődik a 91-ik szezon, valamint április 28. és 30. között a Hajdúsági Ízek Fesztiválja is várja az érdeklődőket.

„A fürdővárosba látogatók belföldi és külföldi vendégek száma az első negyedévben éves szinten 18-19 százalékkal bővült, míg a vendégéjszakák száma 11 százalékkal emelkedett a várakozásokat felülmúlva” – mondta Máté Lajos, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke az M1 Ma reggel adásában.

A növekedés mögött hosszú évek összehangolt munkája és komoly marketingmunka áll – tette hozzá a turisztikai szakember. „A fürdő környéke is megszépül, a város saját költségvetése terhére európai mértékkel mérve szép parkká szeretné átalakítani a Szent István parkot, és önkormányzati forrásból újul meg a szabadtéri színpad” – mondta.

Máté Lajos hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Hajdúszoboszló családi fürdővárossá vált, és most ezt szeretnék tartalommal, rendezvényekkel megtölteni.

A Szép-kártya is fűti a belföldi turizmust

A béren kívüli juttatások közül továbbra is a Szép-kártya a legnépszerűbb. Idén a cafeteriák 38 százalékát ebben a formában, 20 százalékát készpénzkifizetésként, 9 százalékát pedig Erzsébet-utalványként igényelték a dolgozók – hangzott el a Ma Reggel hétfői adásában.

Nem csak a szállásokért lehet a pihenőkártyával fizetni. Sokan vendéglátás vagy szabadidő alszámlára igénylik béren kívüli juttatásukat, amiből például színház- és múzeumjegyek, állatkerti vagy fürdőbelépők is vásárolhatók. Emellett pedig akár masszázsra, látásvizsgálatra, lovasoktatásra vagy sporthorgászatra is fordítható az összeg.

„A Szép-kártyával átlagban 41 ezer forintot költöttek tavaly, amely az idén már 53 ezer forintra emelkedett” – mondta Drávai-Mészáros Judit.

Az MTI beszámolója szerint még több mint négymilliárd forint az idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon. Szakértők szerint a május vége előtti két hosszú hétvége mellett a kártyatulajdonosok előre is lefoglalhatják szállásukat a nyári időszakra a kártyán maradt összegek terhére.

Érdemes ezt megtenni, mert a fel nem használt pénzek automatikusan visszakerülnek a befizető munkáltatók bankszámláira.