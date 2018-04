Megúszható a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál

Idén várhatóan hatszázezer magyar nyaral Horvátországban, többségük autópályán jut majd el a célállomásra. Rájuk a kapus rendszer miatt hosszas sorban állás és nem várt „extra költségek” várhatnak. Számukra lehet megoldás az ENC-készülék, amellyel kényszerpihenők nélkül és olcsóbban suhanhatnak át a horvát autópálya-kapukon, de ezek beszerzéséről – a korlátozott és a szezonban gyakran akadozó ellátás miatt – már most érdemes gondoskodni – figyelmeztet a Megállásnélkül.hu.

Megkönnyíti és olcsóbbá teszi az utazást

A külföldi nyaralást tervező magyarok közül majdnem minden harmadik Horvátország felé veszi az irányt. A Horvát Idegenforgalmi Közösség idén mintegy hatszázezer magyar turistára számít. A Megállásnélkül.hu több mint 17 ezer fős kutatása szerint a legtöbben a Kvarner-öböl felé tervezik útjukat, azon belül is a Krk- vagy Rab-szigetre, és minden ötödik nyaraló az Isztriát vagy Trogir, Omis környékét célozza meg. A Horvátországba utazó magyarok kétharmada előszeretettel választja az autópályát, csupán tízből ketten közlekednek minden esetben autópálya-mentes útvonalon. A sztrádát kerülők fele túl drágának tartja a díjakat, több mint húsz százalékuk pedig a kapuknál kialakuló hosszú sorok miatt választ inkább kerülő utat.

Mindkét problémára megoldást kínál az ENC-készülék, amelynek birtokában sorban állás nélkül, ráadásul tíz százalékkal olcsóbban suhanhatunk át a horvát autópálya-kapukon. „Ha valaki a kapunál való fizetést választja, a magas útdíjak mellett még a nem várt extra költségekkel is számolhat. A kutatásunkban megkérdezettek közül tízből egy emberrel előfordult már, hogy rosszul adtak vissza neki a kapunál fizetéskor, vagy nagyon magas árfolyamon számoltak” – tette hozzá Szalayné Bujdos Eszter, a Megállásnélkül.hu tulajdonosa.

Elkerülhető a hosszas várakozás

Az ENC-készülékkel rendelkezők számára a horvát autópálya-kezelő (HAC) úgynevezett gyors kapukat biztosít. A készülék birtokában a kapuhoz érve „csippanással” fizethetünk, a díjat az előre feltöltött keretből automatikusan levonja a rendszer. Így nemcsak a készpénzfizetés, valutaváltás, de az akár többórás sorban állás is elkerülhető. A legkedveltebb úti célnak számító Krk- és Rab-sziget felé vezető odaúton minimum három alkalommal kell autópálya-kapunál áthaladni, míg az Isztria vidékét választó majd minden ötödik magyar oda-vissza tíz alkalommal kénytelen sorban állni a kapuknál.

Fotó: MTI

„Azokat a magyarokat sem érheti veszteség, akik nem használják fel az ENC-készüléken lévő teljes összeget egy szezonban, mivel a feltöltött összeg korlátlan ideig, akár 5–10 év múlva is felhasználható, a készülék pedig nem névre szóló, és nem is rendszámhoz kötött, így érdemes lehet akár családon vagy baráti társaságon belül egymásnak is továbbadni, megosztva ezzel a költségeket” – tette hozzá Szalayné Bujdos Eszter.

