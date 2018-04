Javította az IMF a magyar GDP-növekedési előrejelzését

Marad a tárca és marad a miniszter, nem változik a gazdasági kormányzás itthon – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be pénteken. Azt mondta, hogy működik a magyar gazdasági modell, és ezt erősíteni kell. Így látja az IMF is, a Nemzetközi Valutaalap most 3,8 százalékos gazdasági növekedést vár Magyarországon.